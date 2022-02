Marché des plateformes de données convergées 2021-2028 Impact du COVID-19 et analyse globale : Cisco Systems, Maxta, Gridstore, IBM, Hewlett Packard Enterprise Company

La plate-forme de données convergée est une méthode de gestion de centre de données qui vise à réduire les problèmes de compatibilité entre les systèmes de stockage, les périphériques réseau et les serveurs en réduisant les coûts de refroidissement, d’alimentation, d’espace au sol et de câblage. Des appliances autonomes, une architecture de référence ou une solution hyperconvergée pilotée par logiciel sont utilisées pour créer une plate-forme de données convergée. Cette plate-forme fournit une maintenance architecturale évolutive à une variété de plates-formes, y compris les services de données, la téléphonie et la vidéo via un appareil spécifique. Le routage d’entreprise, les pare-feu, les VPN, la commutation vocale, les services d’application, l’accès Wi-Fi et le WAN ne sont que quelques-unes des fonctions exécutées par les plates-formes de données convergées.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, les statistiques et les tableaux, veuillez visiter @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00026041

Le rapport d’étude de marché de la plate-forme de données convergée vous donnera des informations approfondies sur le marché de la plate-forme de données convergée et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage du secteur, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché de la plateforme de données convergentes et couverts dans ce rapport : Vmware Inc, Simplivity Corporation, Scale Computing., Nutanix Inc, Pivot3, Nimboxx Inc., Cisco Systems, Inc, Maxta Inc, Gridstore, Inc, IBM, Hewlett Packard Entreprise Entreprise

Portée de l’étude:

La recherche sur le marché de la plateforme de données convergentes se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de la plateforme de données convergentes en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de la plateforme de données convergentes.

Marché de la plateforme de données convergée segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Plateforme de données convergentes. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de la plate-forme de données convergentes.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00026041

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Plateforme de données convergentes au cours de la période de prévision?

3. Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des plateformes de données convergentes ?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Plateforme de données convergentes dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché de la plateforme de données convergentes?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Les partenaires d’Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com/