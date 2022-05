Marché des plastiques moulés | Taille – Analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des plastiques moulés connaîtra un TCAC de 7,11 % pour la période de prévision 2022-2029. Le moulage par injection de plastique est la méthode de fusion de granulés de plastique (polymères thermodurcissables/thermoplastiques) qui, après avoir été suffisamment malléables, sont injectés sous pression dans une cavité de moule, qui se remplit et se solidifie pour fournir le produit final.

Ce rapport sur le marché des plastiques moulés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des plastiques moulés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des plastiques moulés sont China Petroleum Corporation, Solvay SA, Eastman Chemical Company, Formosa Plastics Group (FPG), Chevron Corporation, Versalis, BASF SE, Hanwha Group, Reliance Industries, Westlake Chemical, Haldia Petrochemicals. , AGC Chemicals et Chemours Company., entre autres.

Portée du marché mondial des plastiques moulés et taille du marché

Le marché des plastiques moulés est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base des matériaux, le marché des plastiques moulés est segmenté en polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle, polyéthylène téréphtalate, polystyrène, polyuréthane, autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des plastiques moulés est segmenté en emballage, automobile et transport, construction et infrastructure, agriculture, pharmaceutique, électronique et électrique, autres.

Analyse au niveau du pays du marché des plastiques moulés

Le marché des plastiques moulés est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.~

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plastiques moulés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des plastiques moulés et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de sa large utilisation dans les industries de l’emballage telles que les secteurs pharmaceutiques. Cependant, l’Europe et l’Amérique du Nord continueront de projeter le TCAC le plus élevé pour cette période en raison de la croissance des applications alimentaires et des boissons, des produits chimiques et des soins personnels.

