Marché des plantes d’intérieur enregistré au TCAC 4,37% Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendance de développement et études de faisabilité d’ici 2029

Le marché des plantes d’intérieur devrait croître à un taux de croissance de 4,37 % au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des plantes d’intérieur. Cette augmentation de la valeur marchande des plantes d’intérieur peut être attribuée à divers facteurs tels que la sensibilisation croissante aux avantages des plantes d’intérieur, telles que leur capacité à augmenter l’humidité et à maintenir la température basse et à augmenter le revenu personnel disponible.

D’après le nom lui-même, il est clair que les plantes d’intérieur sont les plantes qui poussent à l’intérieur. Les plantes d’intérieur peuvent être cultivées dans des résidences, des bureaux ou tout autre local intérieur. On pense que la culture de plantes d’intérieur apporte beaucoup de positivité ainsi que des avantages. Les plantes d’intérieur améliorent le niveau d’oxygène, maintiennent la pureté de l’ air de la maison , éliminent les polluants et diminuent également le taux de pollution de l’air intérieur.

La demande croissante de plantes d’intérieur pour améliorer le niveau d’oxygène et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des plantes d’intérieur. La population toujours croissante, la disponibilité croissante de toutes sortes de plantes d’intérieur et la popularité croissante des plantes d’intérieur dans les économies en développement sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des plantes d’intérieur. Le comportement impulsif des consommateurs a encore poussé les fabricants à favoriser la disponibilité à grande échelle de plantes d’intérieur sur le marché. La tendance croissante de l’agriculture en intérieur et de l’agriculture en terrasse créera également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le marché des plantes d’intérieur à long terme.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des plantes d’intérieur sont Subhiksha Organics, RollingNature, Unique Industries, Inc., Patch Gardens Ltd, Sheel Biotech Limited, Rentokil Initial plc, pépinière ganaga, Sonyaflowers.com, Totally Plants, Heart of Florida Greenhouses Inc. ., Gamlaa, Lakshmi Garden Creators., Inside Plants, Arnott and Mason, Stargardens., Sugandha Farms And Nursery, Vertvista, Sidhivinayak green India, THE BOUQS COMPANY et Root Bridges parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

