Marché des pistolets perforateurs: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Analyse du marché et aperçu du marché des pistolets perforateurs

Le contrôle logique programmable (PLC) est largement utilisé dans la transmission de signaux aux contrôleurs pour la collecte de données et le contrôle de supervision. Ceux-ci sont connus pour éliminer le besoin de câblage et de recâblage conventionnels. Cette technologie résiste à l’humidité extrême, au bruit électrique, aux températures et aux vibrations.

Le marché mondial des pistolets perforateurs était évalué à 6 934,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 11 389,82 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. «Pétrole et gaz» devrait connaître une forte croissance dans les segments de l’industrie en raison de l’augmentation des explorations pétrolières. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, de la production et des ventes et une analyse du pilon.

Développement récent

En juin 2020, Schlumberger a annoncé un accord de collaboration avec China Petroleum Logging Co. Ltd (CNPC Logging), une filiale de China National Petroleum Corporation (CNPC), pour fabriquer conjointement une technologie filaire de fond de puits en Chine. L’accord vise à renforcer la collaboration technique et commerciale de ces deux sociétés. Cela comprendra également l’enregistrement des licences CNPC pour la fabrication de la technologie filaire.

En septembre 2021, Lytt et Baker Hughes ont annoncé une collaboration conjointe pour accélérer la transformation numérique des opérations pétrolières et gazières. La collaboration fournira de nouvelles offres aux clients en combinant le logiciel basé sur le cloud de LYTT et l’analyse de données sur fibre optique avec le matériel d’intervention et de complétion de puits de Baker Hughes et son expertise en matière de services.

En janvier 2022, Hunting Energy Services, une filiale de Hunting PLC, a annoncé un accord de licence exclusif avec Nammo Defence Systems Inc. pour la production de fusibles temporisés pour les applications de perforation de Hunting. Dans une opération de perforation transportée par tube, les fusibles temporisés fournissent un délai contrôlé aux opérateurs pour positionner les pistolets perforateurs après le démarrage de la séquence de tir. Analyse globale de l’industrie du marché par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et acteurs clés | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 22,3% prévu d’ici 2029

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des pistolets perforateurs sont:

Halliburton (États-Unis), Schlumberger Limited (États-Unis), Baker Hughes Company (États-Unis), Schlumberger Limited. (États-Unis), Weatherford International (États-Unis), NOV Inc (États-Unis), Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd. (Chine), Northern Colorado Manufacturing, LLC (Royaume-Uni), Hunt & Hunt Ltd (États-Unis), Core Laboratories (Pays-Bas) , Hunting Plc (Royaume-Uni), DMC Global (États-Unis), ‘Xi’anTop Oil Tools Co. Ltd (Chine), Tassaroli SA (Argentine), LLC « Promperforator » (Russie), Landsea Technical Services Pte Ltd (Singapour), 2 G&H Diversified Manufacturing, LP (États-Unis) et Schweitzer-Mauduit International, Inc (États-Unis)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des pistolets perforateurs faisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché Pistolet perforateur?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de In Perforating Gun dans les prochaines années?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des pistolets perforateurs?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des pistolets perforateurs?

Dynamique du marché des pistolets perforants

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de l’exploration et de la production de ressources pétrolières et gazières non conventionnelles

La découverte de ressources pétrolières et gazières non conventionnelles a contribué au développement de sources d’énergie propres et efficaces. Des exemples typiques sont le gaz de schiste, le gaz de réservoir étanche, le méthane de houille (CBM), le pétrole de schiste, le pétrole de réservoir étanche et les hydrates de gaz naturel. Leur distinction découle du type de roche réservoir, de l’origine du pétrole et du gaz, de l’état de l’occurrence, de la position souterraine ou de la nature inhabituelle de leurs réservoirs. Ils sont de plus en plus utilisés en raison de décennies de production de pétrole et de gaz naturel qui ont entraîné une utilisation intensive des ressources conventionnelles. Par conséquent, l’augmentation de la production de pétrole et de gaz non conventionnels stimule les activités d’exploration et de production à grande échelle, ce qui, en fin de compte, stimule la demande de pistolets perforateurs sur les sites d’exploration, accélérant ainsi la croissance du marché.

En outre, les principaux facteurs qui animent le marché des pistolets perforateurs sont une augmentation des activités de revenus et bénéfices (E&P) du pétrole et du gaz, une augmentation de la profondeur moyenne des puits au fil des ans, une augmentation de la complexité des conditions de réservoir et une augmentation du gaz de schiste. exploration. De plus, avec la tendance croissante des puits multilatéraux, la demande d’ activités de forage horizontal dans les régions offshore augmente, entraînant le marché mondial.

Opportunités

Développements, investissements, exploration et production

En outre, divers développements par les acteurs du marché et des investissements importants dans les activités de recherche et développement étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le début de l’exploration et de la production prévues de puits de pétrole et de gaz se développera davantage. la croissance future du marché des pistolets perforateurs.

Contraintes/Défis

Fluctuations des prix et des dépenses en capital

Les prix du pétrole et du gaz naturel sont soumis à d’importantes fluctuations en raison des changements de l’offre et de la demande de pétrole et de gaz naturel, des réglementations gouvernementales, y compris les politiques gouvernementales concernant l’exploration, la production et le développement de leurs réserves de pétrole et de gaz naturel, les conditions météorologiques , catastrophes naturelles et divers autres facteurs politiques, militaires et économiques. De plus, les changements dans les dépenses en capital des fournisseurs de services pétroliers et gaziers ont un impact direct sur le marché des pistolets perforateurs. La baisse des dépenses d’investissement peut avoir un impact négatif sur la demande de pistolets perforateurs.

Transition vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables

La tendance croissante des économies à réduire leur empreinte carbone et leurs émissions de gaz à effet de serre a alimenté la transition vers l’utilisation d’énergies alternatives propres et vertes. En conséquence, les économies ont adopté des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité, telles que l’énergie solaire, éolienne (terrestre et offshore), la biomasse, l’hydroélectricité et la géothermie. La transition vers des sources d’énergie renouvelables, alimentée par l’augmentation des investissements des gouvernements du monde entier, devrait avoir un impact négatif sur les activités en amont, intermédiaires et en aval de l’industrie pétrolière et gazière, posant un sérieux défi à la croissance de la perforation marché des armes à feu.

