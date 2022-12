marché des pipelines au Moyen-Orient et en Afrique augmentera la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le rapport sur le marché Tubes Orient et Afrique contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie en valeur CAGR pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et la meilleure façon de localiser une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport sur les tubes essentiels au Moyen-Orient et en Afrique contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec grâce au rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Information et analyse du marché : Marché des pipelines au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des oléoducs au Moyen-Orient et en Afrique augmentera la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 10 599,09 millions de dollars d’ici 2029.

Le tuyau est une structure en forme de tube creux composé de divers matériaux tels que les métaux, l’acier, l’aluminium, les plastiques, le béton et autres. Ceux-ci sont utilisés pour fournir une couverture pour l’écoulement d’eau ou de substances liquides. Les tuyaux sont utilisés à la fois à des fins domestiques et commerciales. Les tuyaux sont disponibles en différentes tailles de diamètre et sont utilisés par divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que le pétrole et le gaz, la pharmacie, la chimie et la pétrochimie, l’eau et les eaux usées, le résidentiel, le commercial, le CVC , l’automobile, la transformation des aliments et autres. Les tuyaux permettent un transport facile des substances liquides et de leur revêtement. Le protecteur permet une rationalisation sans contamination de ces substances liquides.

L’augmentation des investissements dans les infrastructures et les activités de construction stimule la croissance du marché. L’utilisation accrue de tuyaux pour les applications domestiques et commerciales agit comme un moteur potentiel du marché. De plus, l’augmentation des activités de rénovation et de remodelage, augmentant les ventes et la rentabilité des acteurs opérant sur le marché.

La principale contrainte affectant le marché des tubes est les préoccupations environnementales croissantes concernant les tubes jetables. De plus, la fluctuation des prix des matières premières limitera également la croissance du marché. Les opportunités pour le tuyau sont les avancées technologiques pour la fabrication du tuyau de la meilleure qualité. Certains des moteurs importants associés au marché mondial des pipelines sont l’introduction de nouveaux produits de pipeline basés sur la technologie.

Ce rapport sur le marché des pipelines fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, la géographie , expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des oléoducs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des pipelines est segmenté en fonction du produit, de la taille du tuyau, de l’application et du channel de distribution. Inter-Segment Growth vous aide à analyzer la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour determiner vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Par produits, le marché europeen des tuyaux est segmenté en tuyaux en acier, en plastique et en béton. From 2022, the segment of plastics devrait dominates the European marché des tuyaux, car les tuyaux à base de plastique ont moins de joints, ce qui facilita la vitesse et réduit les risques de fuites, contributing ainsi à stimuler la demand. . dans l’année prévue.

En fonction de la taille des tuyaux, le marché européen des tuyaux est segmenté en ½ pouce, ½ à 1 pouce, 1 à 2 pouces, 2 à 5 pouces, 5 à 10 pouces, 10 à 20 pouces et 20+ pouces. En 2022, les tuyaux à base de plastique de 2 à 5 pouces devraient dominer le marché européen des tuyaux, car ils fonctionnent également bien pour les projets de type navire, ce qui contribuera à stimuler leur demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base de l’application, le marché européen des pipelines est segmenté en construction, infrastructure, industrie et agriculture. En 2022, la construction devrait dominer le marché européen des pipelines, car ces projets nécessitent des systèmes d’approvisionnement en eau et de drainage, ce qui contribuera à stimuler leur demande au cours de l’année de prévision.

On the basis of the distribution channel, the European march of tuyaux is segmented into direct sales and retail sales. In 2022, the detail commerce devrait dominer le marché europeen des tuyaux, with the detail commerce presenting the advantages supplementaries for the consommateurs, which will contribute to stimulating the demand for the cours de l’année de prévision.

Analyze the national level of the marché des oléoduces au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché Pipeline est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, taille de tuyau, application et channel de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des pipelines au Moyen-Orient et en Afrique se trouvent en Afrique du Sud, en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’Afrique du Sud est le plus grand pays en termes de fabrication de tuyaux utilisés pour diverses applications.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays . De plus, la présence et la disponibilité des marques MEA et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte ou faible concurrence des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données pays.

Croissance dans l’ industrie des tuyaux

Le marché des oléoducs au Moyen-Orient et en Afrique vous donne également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans la base installée de différents types de produits pour le marché des oléoducs, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires pour les préparations pour nourrissons et leur impact sur le marché des gazoducs. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2012 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des pipelines

Le paysage concurrentiel du marché Tubes au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, les essais cliniques. projets , analyse de marque. , approbations de produits, brevets, largeur et souffle du produit, domaine d’application, courbe vitale de la technologie. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société concernant le marché européen des pipelines.

Les principaux acteurs du marché participant au ME sont Aliaxis Group SA et The Saudi Arabian Amiantit Company, entre autres.

Par exemple,

En octobre, Vinidex, filiale du groupe Aliaxis, lance un système durable de canalisations d’évacuation des eaux pluviales. C’est une solution écologiquement durable qui comprend des performances sans compromis, flexible pour répondre aux mouvements du sol, résistante à la fissuration, facile à installer, adaptée aux sols agressifs et complète avec une gamme complète de connexions et d’accessoires.

En septembre, Aliaxis et Kando signent un accord d’investissement. Grâce à cet accord, les entreprises deviennent des partenaires stratégiques. Ils se soutiendront mutuellement pour développer et mettre en œuvre des solutions de données avancées, dans le but d’accroître l’efficacité opérationnelle et la durabilité grâce aux applications numériques. Alors qu’Aliaxis soutiendra la croissance continue de Kando sur de nouveaux marchés, Kando renforcera l’offre numérique d’Aliaxis, en renforçant son portefeuille avec des capacités de capture et de gestion de données de pointe. Cette acquisition aidera Aliaxis à capter l’attention des clients centrés sur les données.

Méthodologie de recherche : marché des pipelines au Moyen-Orient et en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprendez l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biases de diversos sources et stratégies. Cela understands the exam and the planning of all the données acquires lors de l’avance passée. Likewise, it implies the examination of informational inconsistencies observed in different sources of information. Les données de marché are analyzed and estimated à l’aide de modèles de marché cohérentes et statistiques. In outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché.Pour plus d’informations, demandez un appel d’analyste ou soumettez votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données comprennent une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse des brevets, une analyse analytique, une analyse des parts de marché. analyse, normes de mesure, analyse globale par rapport à régionale et analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, veuillez soumettre une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des tuyaux au Moyen-Orient et en Afrique, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne de l’industrie des tuyaux au Moyen-Orient et en Afrique, des fournisseurs de matières premières en amont, des principaux acteurs, de l’analyse du processus de production, de l’analyse des coûts, des canaux de marché et des principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3: Type de tuyau au Moyen-Orient et en Afrique, analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix.

Chapter 4: Characteristics en aval, consommation et part de marché par application du pipeline au Moyen-Orient et en Afrique

Chapter 5: Volume of production, prize, gross margin and chiffre d’affaires ($) of Pipe Moyen-Orient et Afrique par régions.

Chapter 6 : Production, consommation, exportation and importation of tuyaux du Moyen-Orient et d’Afrique by regions

Chapter 7: État du marché des tuyaux au Moyen-Orient et en Afrique et analyze SWOT par régions.

Chapter 8: Competitive landscape, introduction of products, profiles of companies, status of the distribution of the marché by the actors of the pipelines of Moyen-Orient et d’Afrique

Chapter 9: Analyze et prévisions du marché des tubes au Moyen-Orient et en Afrique par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché de la tuyauterie au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 11 – Moyen-Orient et Afrique Caractéristiques de l’industrie des pipelines, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Le marché des pipelines au Moyen-Orient et en Afrique Conclusion de l’ensemble du rapport.

