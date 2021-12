Marché des pilules numériques par les principaux acteurs internationaux, croissance de l’industrie, taille, part, croissance, segmentation, aperçu régional prévu jusqu’en 2028 | Ostuka Holdings Co., Ltd., 2morrow Inc., Ginger, Puretech Health

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché mondial des pilules numériques avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques répartis sur plus de 350 pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes qui vont de la taille de l’industrie, de la part, de la croissance, des tendances, de la segmentation, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse concurrentielle. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement de Digital Pills en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon ainsi que dans le Globe. En outre, il fournit des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. L’étude met en évidence une évaluation détaillée du marché et affiche la tendance de la taille du marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant), les facteurs de croissance actuels, des opinions d’experts, des faits et des données de développement de marché validées par l’industrie. L’étude de recherche fournit des estimations pour les prévisions mondiales de pilules numériques jusqu’en 2027.

Le marché des pilules numériques devrait augmenter au taux de croissance progressif de 7,90 % par an au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le taux de croissance des maladies chroniques et la réduction des dépenses liées aux médicaments mal utilisés stimulent la croissance du marché des pilules numériques, qui devrait livrer les 302,70 millions de dollars d’ici 2026.

Le rapport sur le marché des pilules numériques catégorise le marché en fonction des fabricants, des régions, du type et de l'application.

Le SWOT du marché mondial des pilules numériques est fourni pour les marchés internationaux, y compris les tendances de progrès, la ventilation du paysage concurrentiel et l’état de développement de la clé dans les régions. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés.

Une analyse collective sur les « pilules numériques » propose une étude exhaustive des tendances actuelles qui influencent cette verticale dans diverses zones géographiques. Les informations clés concernant la taille du marché, la part de marché, les statistiques, les applications et les revenus font partie de la recherche pour développer une prédiction d'ensemble.

Les faits et les données sont représentés dans le rapport à l’aide de diagrammes, de graphiques, de camemberts et d’autres représentations graphiques. Cela améliore la représentation visuelle et aide également à mieux comprendre les faits.

Les principaux acteurs clés du rapport sur le marché des pilules numériques sont

Proteus Digital Health

Ostuka Holdings Co., Ltd.

2morrow Inc.

Ginger

Puretech Health

Livongo Health

Alivecor, Inc.

Welldoc, Inc.

Omada Health, Inc.

Novartis Ag

Abbott

Mocacare

Gentag, Inc.

Irhythm Technologies, Inc.

Leaf Healthcare, Inc.

Perficient , Inc.

Olympus Corporation

Bdd Limited

Capsocam Plus

Medtronic

…… Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et figures, des graphiques et un graphique)

Le rapport met également laccent sur les principaux acteurs de premier plan de lindustrie mondiale du marché mondial Digital Pills fournissant des informations telles que les profils dentreprise, limage et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les informations de contact. Des analyses de matières premières et d’équipements en amont et de la demande en aval sont également effectuées. Avec des tableaux et des chiffres aider à analyser le marché mondial mondial Digital Pills, cette recherche fournit des statistiques clés sur létat de lindustrie et est une source précieuse dorientation et de direction des entreprises et des personnes intéressées par le marché. Les tendances du développement du marché mondial Digital Pills et les circuits de commercialisation sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

Segmentation clé du marché des pilules numériques :

Segments du marché des pilules numériques par maladies :

Maladies cardiovasculaires Maladies

infectieuses

Diabète

Cancer

Autres

Segments de marché des pilules numériques par utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soins à domicile

Autres

Segments de marché des pilules numériques par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Développements du marché des pilules numériques en 2019

En décembre, via les informations du magazine digital verywellhealth, le lancement et la mise à jour récents du produit sont les suivants. L’apparition d’une « pilule intelligente » installée avec un capteur présente bientôt un moyen unique de tracer l’acquiescement à la pilule. Cette dernière technologie de santé a gagné beaucoup de reconnaissance scientifique et médiatique et du domaine public. La technologie révélée par Proteus a été adaptée à d’autres domaines de la médication. Le capteur ingérable a obtenu l’approbation de la FDA en 2012. Depuis lors, il est utilisé pour composer des pilules à capteur pour l’hypertension non contrôlée et le diabète de type 2.

Facteurs de marché

La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la demande de pilules numériques, car elles sont utilisées pour le traitement de ces maladies

Diminution des dépenses liées au gaspillage de médicaments

Des temps de récupération plus rapides grâce à une plus grande adhésion aux schémas thérapeutiques et des résultats rapides stimulent la croissance de ce marché

L’augmentation des investissements en R&D ainsi que les progrès technologiques des fabricants dans les outils de suivi ont conduit à la transformation des pilules numériques

Augmentation de la prévalence de maladies telles que le diabète et d’autres troubles cardiovasculaires et la nécessité de leur traitement par dosage contrôlé

Les pilules intelligentes permettent une administration exacte du médicament, un développement accru des processus d’endoscopie et la surveillance des résultats des patients, quel que soit leur emplacement, encouragent les gens à adopter cette technologie.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des pilules numériques :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché des pilules numériques

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché des pilules numériques.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des pilules numériques

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché des pilules numériques Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des pilules numériques qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Digital Pills Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

