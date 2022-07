Marché des piles à combustible à hydrogène Rythme soutenu de l’industrie au cours de 2022-2030 Covid-19

Selon Market Research Hub, le marché mondial des piles à combustible à hydrogène représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides, l’augmentation de la demande dans le secteur des télécommunications, de l’automobile et de la micro-cogénération résidentielle, et la diminution de la dépendance aux sources d’énergie non renouvelables sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé du passage à cette technologie et la réduction des stations de remplissage d’hydrogène freinent la croissance du marché. De plus, l’expansion de l’adoption de nouvelles techniques de réduction des coûts de carburant parmi les fabricants de carburant offre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Une pile à combustible à hydrogène est un appareil qui transforme l’hydrogène et l’oxygène en eau tout en produisant de l’électricité. Dans un dispositif à piles à combustible à hydrogène, le flux de produits chimiques dans les cellules est continu, garantissant ainsi que la batterie ne se décharge pas. Les piles à combustible à hydrogène sont utilisées comme carburant alternatif dans les automobiles, dans les systèmes d’alimentation portables et également pour la production d’électricité.

Sur la base du produit, le segment de type refroidi par air est susceptible d’avoir une énorme demande au cours de la période de prévision, car ce type utilise deux méthodes principales, comme les méthodes actives et passives. Ces deux méthodes offrent un refroidissement efficace et rentable, ce qui favorise leur croissance. Par géographie, l’Asie-Pacifique connaît une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population et de la croissance du revenu disponible.

Certains des principaux acteurs présentés sur le marché des piles à combustible à hydrogène comprennent Toshiba Corporation, Sunrise Power, SFC Energy AG, Plug Power Inc, Pearl Hydrogen, Panasonic Corporation, Nedstack Fuel Cells Technology BV, Intelligent Energy, Hyster-Yale Group, Hydrogenics, Fuelcell Energy, Doosan Fuel Cell, ClearEdge Power, Ballard Power et AFC Energy PLC.

Types couverts :

• Piles à combustible à oxyde solide • Piles à combustible

à membrane échangeuse de polymères • Piles à combustible à

méthanol direct

• Autres types

Produits couverts :

• Type refroidi par eau

• Type refroidi par air

Applications couvertes :

• Transport

• Stationnaire

• Portable

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport:

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions du marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché ( Moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Analyse stratégique : moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT,

etc.

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et CAGR de tout pays de premier plan selon l’intérêt du client (Remarque : Dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques