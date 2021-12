Marché des Pigments et Colorants Cosmétiques 2021 | BASF SE, Clariant, Chem India Pigments, Dayglo Color Corp, Eckart, Elemental Srl, Geotech, Kobo, Koel Colors Pvt. Ltd

Les pigments et colorants cosmétiques sont les additifs chimiques ajoutés aux produits cosmétiques tels que l’huile capillaire, les lotions, les rouges à lèvres, les émaux pour ongles, les savons et les couleurs pour les yeux. L’objectif principal de l’application de pigments et de colorants cosmétiques dans les produits cosmétiques est de leur donner de la couleur.

La modernisation croissante et la mondialisation sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’évolution croissante des tendances d’achat des consommateurs, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation de l’utilisation de colorants cosmétiques dans les articles de toilette, les soins de la peau et les produits de soins capillaires à travers le monde sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché. La pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, la sensibilisation accrue à la qualité des produits cosmétiques pour le visage tels que le traitement des rides et les lotions haut de gamme et l’augmentation de la population gériatrique créeront également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le long terme.

D’un autre côté, les fluctuations des prix des matières premières poseront un défi majeur à la croissance du marché à long terme. L’augmentation de la réglementation sur certains additifs colorants nocifs pour la peau fera encore dérailler le taux de croissance du marché. En outre, le coût élevé des produits cosmétiques naturels ou biologiques, la pression intense sur les prix parmi les fournisseurs et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entraveront à nouveau le taux de croissance du marché.

Le rapport sur le marché des pigments et colorants cosmétiques présente les sociétés suivantes, notamment BASF SE, Clariant, Chem India Pigments, Dayglo Color Corp, Eckart, Elemental Srl, Geotech, Kobo, Koel Colors Pvt. Ltd., Kolortek Co. Ltd., LANXESS, Li Pigments, Merck KGaA, Miyoshi Kasei Inc., Nihon Koken Kogyo Co. Ltd., Nubiola Neelikon, Sandream Impact LLC

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des cosmétiques et des colorants et catégorise la taille du marché mondial des cosmétiques et des colorants (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des pigments et colorants cosmétiques par matériau, application et région, avec des prévisions mondiales jusqu’en 2027, fournit des détails sur les conditions économiques des principales provinces du monde grâce à des recherches approfondies menées par des connaisseurs et des régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie) Concentrez-vous. -Pacifique) et les principaux pays (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée et Chine).

Composition élémentaire (pigments inorganiques, pigments organiques, pigments liposolubles, pigments hydrosolubles), type (colorants, pigments), Technologie (dispersion des pigments, traitement de surface), Utilisation (maquillage du visage, maquillage des yeux, produits pour les lèvres, produits pour les ongles, produits de coloration des cheveux, effets spéciaux et produits d’achat spéciaux, etc.),

Segments de marché par région, l’analyse régionale comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et autres pays européens)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres régions APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis, Israël, Egypte, Turquie, Nigeria, Afrique du Sud, autres régions AME)

