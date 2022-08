marché des petits lanceurs par les principaux fabricants avec les tendances récentes 2030   

La taille du marché mondial des petits lanceurs était de 1,05 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision. selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des petits lanceurs peut être attribuée à la demande croissante de lanceurs dédiés aux petits satellites. La demande de petits lanceurs augmente en raison de l’association croissante entre les agences spatiales pour les lancements partagés, où un satellite plus grand détermine la date de lancement et la trajectoire orbitale. Ces contraintes entraînent plusieurs limitations de sorte que les opérateurs ne parviennent pas à réaliser le plein potentiel de la mission d’un petit satellite, créant ainsi une demande accrue pour les petits lanceurs.

Certains des principaux acteurs de cette industrie du marché des petits lanceurs comprennent:

Blue Origin, LLC, Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Interorbital Systems Corporation, Arianespace SA, CubeCab, Israel Aerospace Industries Ltd., China Aerospace Science and Technology Corporation, Lockheed Martin Corporation, Spacefleet Ltd., Northrop Grumman Corporation et IHI Corporation.

Le marché des petits lanceurs en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait enregistrer la croissance des revenus la plus rapide au cours de la période de prévision, attribuée au lancement croissant de petits satellites dans diverses applications d’utilisation finale et des initiatives gouvernementales de soutien pour stimuler les activités spatiales. Le 3 décembre 2020, le Department of Space (DoS), Inde, a annoncé la conclusion d’un accord avec Agnikul Cosmos, une startup. L’accord permet à Agnikul Cosmos d’accéder aux installations de l’ISRO India Space Research Organization) pour développer un petit lanceur. L’accord de non-divulgation par le ministère de l’Espace a été signé après la création d’IN-SPACe, l’organisme d’autorisation et de réglementation du ministère de l’Espace permettant aux acteurs privés de mener des activités liées à l’espace en Inde.

Quelques faits saillants du rapport

En juin 2021, Gilmour Space Technologies, une startup basée en Australie, a annoncé la levée de 61 millions de dollars en financement de série C pour lancer Eris dans l’espace. Eris, un petit lanceur, est une fusée de 25 mètres capable de livrer une charge utile allant jusqu’à 215 kg en orbite héliosynchrone.

Par plate-forme, le segment terrestre a contribué à une plus grande part des revenus en 2020. La majorité des petits lanceurs décollent d’emplacements terrestres. La plate-forme terrestre en tant que base de lancement offre une facilité d’assemblage du lanceur, la gestion du carburant, la disponibilité facile du vaisseau spatial de lancement, l’accouplement approprié du lanceur et du vaisseau spatial, comme le satellite et l’inspection de la préparation au lancement. De plus, le lancement à partir d’une plate-forme terrestre fixe actuelle est le moins cher. Dans le cas des lanceurs terrestres mobiles, le coût est un peu élevé en raison du développement nécessaire aux fonctionnalités de mobilité.

Par propulseur, le segment liquide représentait la plus grande part des revenus en 2020. Dans un lanceur à propulseur liquide, le carburant et le comburant sont conservés dans des réservoirs séparés et sont fournis via un système de turbopompes, de vannes et de tuyaux à une chambre de combustion pour générer la poussée. Les petits lanceurs à carburant liquide ont des impulsions spécifiques plus élevées que les véhicules à carburant solide. De plus, les lanceurs à carburant liquide peuvent être étranglés, arrêtés et redémarrés. Les lanceurs utilisant des turbopompes permettent aux réservoirs de propulseur d’être à une pression bien inférieure à celle de la chambre de combustion

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des petits lanceurs. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, le marché part de marché, canal de vente et réseau de distribution, segmentation du marché, demandes et tendances, et perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Portée du rapport sur le marché mondial des petits lanceurs:

le rapport effectue une estimation précise des perspectives de croissance des différents segments de marché en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le rapport demande-offre, la production, la consommation, les ventes et la génération de revenus de les acteurs clés des années à venir. La segmentation du marché offre une vue à 360 ° de l’industrie du marché des petits lanceurs, ce qui s’avère bénéfique pour les lecteurs intéressés par ce secteur.

Global Objectifs de l’étude de marché sur les petits lanceurs:

Fournir une compréhension approfondie de l’industrie du marché des petits lanceurs.

Mettre en évidence les données critiques de chaque segment à un niveau extensif.

Déterminer les facteurs clés de succès dans différents segments de l’industrie du marché des petits lanceurs.

Pour mettre en évidence les tendances dans des secteurs spécifiques.

Donner un aperçu des segments clés.

Pour effectuer une analyse économique, construisez des modèles quantitatifs et financiers de l’industrie mondiale du marché des petits lanceurs et des segments individuels.

Pour projeter les performances futures de l’industrie mondiale des Marché des petits lanceurs et identifier les impératifs.

Identifier les risques d’investir dans des segments particuliers et suggérer des stratégies appropriées pour atténuer les risques.

Étudier ce qui a retenu l’industrie du marché des petits lanceurs pendant la pandémie et les forces qui font grimper le marché mondial des petits lanceurs après la pandémie.

Segmentation :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des petits lanceurs en fonction de la plate-forme, de la plage de charge utile, du propulseur, de l’utilisation finale et de la région :

2019-2030

terrestres

maritimes

des montgolfières

2019-2030

Perspectives de la plage de charge utile

USD

et

)

USD

liquide

hybride

2019-2030

commerciale

Défense

Gouvernement

Universitaires

L’analyse régionale couvre :

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

l’Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE) l’

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

