Marché des Peptides de Gélatine et de Collagène par Type d’Industrie et Mode de Fonctionnement Analyse des Opportunités Mondiales et Prévisions industrielles, 2021-2027 // Rousselot, GELITA AG, Weishardt, Tessenderlo Group NV

Les peptides de gélatine et de collagène ne sont pas exactement les mêmes que la gélatine. Les deux sont des protéines constituées d’acides aminés, mais les chaînes aminées des peptides de gélatine et de collagène ont été coupées en petits morceaux par un processus d’hydrolyse spécifique. Les peptides de gélatine et de collagène n’ont pas la fonctionnalité gélifiante de la gélatine et sont solubles dans l’eau froide.

Manger de la gélatine peut aider à augmenter les niveaux de gélatine et de collagène et à soutenir le rebond de la peau. La gélatine est fabriquée à partir de gélatine et de collagène. La gélatine et le collagène sont quelques-uns des matériaux qui composent le cartilage, les os et la peau. La prise de gélatine peut augmenter la production de gélatine et de collagène dans le corps. Certaines personnes pensent que la gélatine pourrait aider à la raideur et à d’autres affections articulaires.

Acteurs clés-

* Rousselot (Pays-Bas)

* GELITA AG (Allemagne)

* Jean-Pierre (France)

* Tessenderlo Group SA (Belgique)

* Nitta Gélatine Inc. (Japon)

* LAPI GÉLATINE S.p.a. (Italie)

* ITALGELATINE S.p.A. (Italie)

* Ewald-Gélatine GmbH (Allemagne)

* REINERT GROUP Ingredients GmbH (Allemagne)

* Trobas Gélatine B.V. (Pays-Bas)

* GELNEX (Brésil)

* Juncà Gelatines SL (Espagne)

* Holista CollTech Ltd. (Australie)

* Collagen Solutions plc (Royaume-Uni)

* Advanced BioMatrix, Inc. (AMÉRICAIN.)

Le développement de ce marché est essentiellement attribué à des éléments tels que le développement de l’utilisation du collagène dans les entreprises alimentaires, le développement de la tendance à l’utilisation des protéines et de la nutricosmétique, l’expansion des applications dans les services médicaux et le développement de l’utilisation de biomatériaux à base de collagène. De plus, l’augmentation du salaire par habitant et le développement de l’industrie de la manutention des aliments dans les économies émergentes donnent d’énormes libertés aux fabricants de collagène.

La Segmentation du Marché des Peptides de Gélatine et de Collagène-

Par Produit-

* Peptide de gélatine et de Collagène

Par Source-

* Porcin

* Bovin

• Marin

• Poulet

• Brebis

* Autres

Par Application-

* Nourriture et boissons

• Pharmaceutique

* Nutraceutiques

• Cosmétique

• Soins

• Technique

À la lumière de l’article, la gélatine a dirigé la plus grande partie du marché général du collagène en 2019, en raison de l’intérêt accru des entreprises alimentaires et pharmaceutiques en raison de ses points forts exceptionnels et de ses qualités restrictives. Les bonbons à mâcher nourrissants, les cas délicats à mâcher et les cas intestinaux sont des modèles tardifs dans les transports de médicaments pharmaceutiques où un volume massique de gélatine est utilisé. La tendance croissante à l’utilisation des protéines chez tout le monde et l’utilisation croissante des articles de boulangerie à travers le monde ont commencé le marché de la gélatine ces derniers temps.

Compte tenu de la source, le collagène porcin a dirigé la plus grande partie du marché général du collagène en 2019. Néanmoins, on compte sur le collagène de poisson pour observer un développement rapide pendant la période estimée, principalement en raison des exigences strictes liées à l’utilisation d’autres créatures obtenues de collagène et du rythme élevé d’assimilation du collagène de poisson par la peau humaine par rapport aux différents collagènes. En outre, des facteurs tels que la création croissante de poissons, le développement de la population musulmane et le développement de l’industrie corrective à travers le monde soutiennent également la réception rapide du collagène de poisson à travers le monde.

Géologiquement, l’Amérique du Nord représentait la plus grande partie du marché général du collagène en 2019. Néanmoins, on compte sur l’Asie-Pacifique pour observer un développement rapide pendant la période estimée. Le développement rapide de ce lieu est principalement attribué au nombre croissant de fabricants d’aliments et à l’industrie courante de la manutention des aliments, en particulier en Chine et en Inde; le développement de la population; l’importance croissante de la nourriture et de la prospérité individuelle; la vitesse constante de l’industrialisation; développer les dépenses de considération individuelles; et l’accessibilité abondante de la substance non raffinée pour la création de collagène et de gélatine.

