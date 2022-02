Marché des peptides de collagène 2022 Révisions des prévisions du marché En 2022, cela devrait avoir un impact énorme sur les ventes

Le marché mondial des peptides de collagène devrait croître à un taux de 10,00 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027. L’application croissante dans l’industrie des produits nutritionnels stimule la croissance du marché.

Pour créer l’étude sur le marché des peptides de collagène, diverses méthodes de collecte, d’enregistrement, d’analyse et d’interprétation des données de marché ont été utilisées. Les données et informations pour l’industrie du marché des peptides de collagène ont été recueillies à partir de sources fiables telles que les sites Web des entreprises, les rapports annuels, les revues et d’autres publications, et ont été revérifiées et validées par des experts du marché. La méthode de fabrication, le type et les applications sont discutés dans le rapport d’analyse de l’industrie. L’étude comprend également une liste des principaux rivaux ainsi que leurs initiatives stratégiques, telles que les coentreprises, les acquisitions et les fusions. Un rapport d’analyse fiable du marché des peptides de collagène fournit également des informations sur l’état actuel de l’industrie, qui peuvent être utilisées par les entreprises et les investisseurs comme source de conseils et d’orientation.

Analyse concurrentielle : marché mondial des peptides de collagène

Rousselot BV

Cargil Inc.

Ewald-Gélatine GmbH

Gelita SA

Holista Colltech Limitée

Les autres acteurs du marché sont Italgelatine, Junca Gelatines SL, Lapi Gelatine, Nitta Gelatin Inc., PB Gelatins GmbH, REINERT GRUPPE Ingredients GmbH, Trobas Gelatine BV, Weishardt Gélatines, Nitta Gelatin, NA Inc., Peptan, Aussie Gelatin Company. , Vinh Hoan Corporation, Canada Peptide, Great Lakes Gelatin Company, Natural Health et bien d’autres

