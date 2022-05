Marché des peintures refinies en Amérique du Nord | Perspectives, stratégies, fabricants, pays, type et application, prévisions mondiales jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des peintures revernies connaîtra un TCAC de 4,3 % pour la période de prévision 2022-2029.

Dans le travail du bois et les arts décoratifs, la finition fait référence à l’acte de réparer ou de réappliquer la finition du bois sur un objet. Par la suite, cela peut s’appliquer à la peinture ou à la couche d’apprêt, à la laque ou au vernis. L’ouvrier qualifié ou le conservateur est restauré en vue d’une fin améliorée ou rénovée et ravivée. .

Le nombre croissant d’industries automobiles est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des peintures refinies. En outre, le revenu disponible élevé et le besoin croissant de produits respectueux de l’environnement tels que les peintures à base d’eau moins toxiques que les peintures à base de solvants devraient également stimuler la croissance du marché des peintures refinies. Cependant, des politiques réglementaires strictes et des fluctuations fréquentes des prix des matières premières restreignent le marché des peintures refinies, tandis que le manque de professionnels qualifiés pour faire face aux complications de l’application des peintures mettra à l’épreuve la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des peintures revernies sont 3M, AkzoNobel NV., Alpscoatings, Axalta, BASF SE, BESA, Donglai Coating Technology Ltd., HMG Paints Limited, James Brigg Ltd., Kansai Paints Co. Ltd., Kapci Coatings, KCC Paints, The Lubrizol Corporation, MIPA SE, NIPSEA GROUP, NOROO Paint & Coatings Co. Ltd., Alpscoating, NOVOL, Samhwa Paints Industrial Co. Ltd., The Sherwin Williams Company, TOA Performance Coating Corporation, WEG, PPG Industries Inc. et Cresta Paint Industries Ltd., entre autres.

Portée et taille du marché des peintures régénérées en Amérique du Nord

Le marché des peintures remises à neuf est segmenté en fonction de la résine, de la technologie, de la couche et du véhicule. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base de la résine, le marché nord-américain des peintures refinies est segmenté en époxy, acrylique, polyuréthane et autres.

Sur la base de la technologie, le marché nord-américain des peintures refinies est segmenté en base aqueuse, en poudre et à base de solvant.

Sur la base de la couche, le marché des peintures refinies en Amérique du Nord est segmenté en couche de base, apprêt, couche transparente et scellant.

Sur la base du véhicule, le marché nord-américain des peintures remises à neuf est segmenté en véhicules utilitaires légers, voitures de tourisme, bus et camions.

Analyse au niveau du pays du marché des peintures refinies

Les pays couverts par le rapport sur le marché des peintures refinies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section par pays du rapport sur le marché des peintures repeintes fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

