Marché des peintures refinies Asie-Pacifique | Analyse, tendances de développement, forces motrices, opportunités et potentiel futur 2029

Le marché des peintures remises à neuf devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des peintures remises à neuf fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur automobile dans le monde accélère la croissance du marché des peintures refinies.

Les peintures remises à neuf sont largement déployées dans les ateliers de carrosserie et les centres de réparation pour remettre en état les véhicules. Les véhicules doivent être réparés fréquemment pour récupérer les dommages causés par des facteurs externes tels que les dommages dus aux températures extrêmes et aux accidents, ainsi que pour améliorer l’apparence. Ce rapport sur le marché des peintures refinies fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Certains des principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des peintures revernies sont 3M, AkzoNobel NV., Alpscoatings, Axalta, BASF SE, BESA, Donglai Coating Technology Ltd., HMG Paints Limited, James Brigg Ltd., Kansai Paints Co. Ltd., Kapci Coatings, KCC Paints, The Lubrizol Corporation, MIPA SE, NIPSEA GROUP, NOROO Paint & Coatings Co. Ltd., Alpscoating, NOVOL, Samhwa Paints Industrial Co. Ltd., The Sherwin Williams Company, TOA Performance Coating Corporation, WEG, PPG Industries Inc. et Cresta Paint Industries Ltd., entre autres.

L’augmentation du nombre de ventes de véhicules dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance des peintures refiniesmarché. L’augmentation de la demande de véhicules de tourisme et de loisirs, et l’augmentation des collisions de véhicules en conjonction avec la propension des propriétaires à réparer leurs véhicules accélèrent la croissance du marché. La mise en œuvre de nouvelles technologies et l’augmentation de la demande de véhicules personnalisés parmi la population influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des investissements, l’augmentation du revenu disponible, l’urbanisation rapide et l’essor du secteur automobile affectent positivement le marché des peintures refinies. En outre, l’inclinaison vers les revêtements de finition à base d’eau, car ils ont des niveaux de COV relativement faibles, offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, les problèmes environnementaux concernant les peintures à base de solvants et la volatilité des prix des matières premières devraient entraver la croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et les réglementations gouvernementales strictes devraient défier le marché des peintures refinies au cours de la période de prévision 2022-2029.

Étendue du marché et taille du marché des peintures régénérées en Asie-Pacifique

Le marché des peintures refinies est segmenté en fonction du type de résine, de la technologie, de la couche et du véhicule. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de résine, le marché des peintures remises à neuf est segmenté en résine polyuréthane, résine époxy et résine acrylique.

Sur la base de la technologie, le marché des peintures remises à neuf est segmenté en revêtement à base de solvant, revêtement à base d’eau et revêtement en poudre.

Sur la base de la couche, le marché des peintures remises à neuf est segmenté en couche de base, apprêt, couche transparente et scellant.

Sur la base du véhicule, le marché des peintures remises à neuf est segmenté en véhicules utilitaires légers, camions, bus et voitures particulières.

Analyse au niveau du pays du marché des peintures refinies en Asie-Pacifique

Les pays couverts par le rapport sur le marché des peintures repeintes en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) .

Le Japon domine le marché des peintures refinies en Asie-Pacifique grâce aux avancées technologiques dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

