marché des peintures et revêtements devrait afficher une valeur de 252,01 milliards USD d’ici 2029

Au cours des dernières années, l’industrie des peintures et des revêtements a connu une croissance considérable en raison de leur utilisation accrue dans les secteurs du bâtiment et de la construction, de l’automobile et des semi-conducteurs. De plus, il y a eu une forte croissance dans le secteur automobile, qui a considérablement contribué au marché. Selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), 95 634 593 automobiles ont été fabriquées en 2018. L’industrie automobile est prête à voir un changement sismique avec une augmentation du taux de production à l’avenir, ce qui fera prospérer davantage le marché des peintures et des revêtements, et l’industrie aura un certain afflux de demande, ce qui augmentera les revenus au cours de la période de prévision.

Le rapport d’enquête sur le marché des peintures et revêtements révise divers paramètres tout au long du rapport, qui analyse en détail l’état du marché. Comme les entreprises d’aujourd’hui exigent fortement l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport de marché est vital pour les entreprises. La segmentation du marché donne une idée claire de la consommation du produit en fonction de plusieurs facteurs qui incluent, mais sans s’y limiter, le type, l’application, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Le rapport crédible sur le marché des peintures et revêtements est une source éprouvée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes.

Obtenez l’exemple de copie PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-paints-coatings-market

Un rapport d’analyse de marché international Peintures et revêtements implique les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés qui sont le moteur du marché par des profils d’entreprises systémiques. Dans ce document, des informations complexes sur le marché sont transformées en une version simplifiée en utilisant des outils et des techniques éprouvés pour les fournir aux utilisateurs finaux. Le rapport gagnant Peintures et revêtements aide à reconnaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des peintures et revêtements comprennent:

AkzoNobel NV (Pays-Bas), PPG Industries Inc., (États-Unis), The Sherwin-Williams Company (États-Unis), RPM International Inc., (États-Unis), NIPSEA GROUP (Japon), Arkema (France), Cardolite Corporation (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Evonik Industries AG (Allemagne), Reichhold LLC 2, (États-Unis), DSM (Pays-Bas), Qualipoly Chemical Corp. (Taïwan), Arakawa Chemical Industries, Ltd. (Japon), , Alberdingk Boley (États-Unis), Eternal Materials Co.,Ltd. (Taïwan), , Wacker Chemie AG (Japon) et , DIC CORPORATION (Japon)

Le marché mondial des peintures et revêtements était évalué à 184,00 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 252,01 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,01% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

La peinture et le revêtement font référence à un type de revêtements largement utilisés pour appliquer sur la surface de certains objets afin d’empêcher la surface contre l’oxydation et l’exposition au soleil. Ce revêtement contribue également à améliorer la durabilité de la durée de vie de l’objet et il est également utilisé à des fins fonctionnelles et décoratives.

Ce rapport sur le marché des peintures et revêtements fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des peintures et revêtements, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des peintures et revêtements et taille du marché

Le marché des peintures et revêtements est segmenté en fonction du type de résine, de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de résine

Acrylique

Une résine époxy

Alkyde

Polyuréthane

Polyester

Autres

Technologie

Technologie à base d’eau

Technologie à base de solvant

Haute teneur en solides

Revêtement en poudre

Autres

Application

Application architecturale

Application industrielle

Peintures et revêtements Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché Peintures et revêtements est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, stimulus et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Peintures et revêtements sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’augmentation des activités de construction et à la demande croissante du secteur automobile dans les pays émergents, tels que la Chine, l’Inde, le Japon et l’Asie du Sud-Est dans la région.

L’Europe, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’expansion du secteur de la construction dans divers pays de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Renseignez-vous avant d’acheter sur ce rapport | Visitez – https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-paints-coatings-market

Dynamique du marché des peintures et revêtements

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande de peintures et de revêtements

On estime que l’augmentation des applications des fluoropolymères dans l’industrie du bâtiment et de la construction et l’augmentation de la demande de revêtements en poudre dans les industries de la construction navale et des pipelines ouvriront la voie à la croissance du marché. Les fluoropolymères comme le difluorure de polyvinylidène (PVDF) sont utilisés dans les revêtements industriels et architecturaux dans l’industrie du bâtiment et de la construction. Le PVDF est couramment utilisé dans les applications architecturales lorsqu’un aspect exceptionnel et une protection à long terme du substrat sont requis. Le PVDF est le fluoropolymère de choix car il est insoluble dans les solvants esters et cétones et peut être transformé en revêtements de dispersion de solvants. L’augmentation du nombre de projets résidentiels et commerciaux dans le monde est l’un des principaux moteurs de la croissance de l’industrie des peintures et des revêtements.

Augmentation de la demande dans le secteur des semi-conducteurs

L’ industrie des semi-conducteurs était évaluée à 426,4 milliards de dollars en 2018, et la demande devrait augmenter à un TCAC significatif de 5,88% de 2019 à 2025. De nos jours, ces semi-conducteurs sont recouverts d’un type spécial de peinture en aérosol qui donne ces caractéristiques comme la réponse magnétique et conductivité électrique. Comme le secteur des semi-conducteurs devrait augmenter, les fournisseurs du marché des peintures et des revêtements en bénéficieront.

En outre, l’urbanisation et l’industrialisation rapides des pays émergents, tels que l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est, propulseront davantage le taux de croissance du marché des peintures et des revêtements. De plus, l’augmentation de l’utilisation des revêtements en poudre dans l’industrie automobile et l’expansion des industries d’utilisation finale devraient soutenir la croissance du marché.

Des opportunités

Les réglementations stimulent la demande de revêtements sans COV

De plus, les initiatives prises par les secteurs publics en mettant en œuvre des réglementations environnementales afin d’augmenter la demande de revêtements sans COV offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La Commission européenne et d’autres organisations du gouvernement fédéral développent de nouvelles règles et réglementations, telles que le système de certification des éco-produits (ECS). Ces règles garantissent que l’environnement est vert et durable, avec peu ou pas d’émissions de COV nocifs. Ces règles encouragent les entreprises de peinture et de revêtements à investir dans des matières premières biosourcées, ce qui se traduit par des peintures et des revêtements plus respectueux de l’environnement. Par ailleurs, les restrictions gouvernementales aux États-Unis et en Europe de l’Ouest, notamment celles relatives à la pollution de l’air, continueront d’encourager l’adoption de technologies innovantes,

Avancées et développements technologiques

De plus, les avancées technologiques dans la technologie des revêtements en poudre, associées aux développements visant à augmenter les performances des revêtements, étendront encore la croissance future du marché des peintures et des revêtements.

Accédez au rapport complet, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paints-coatings-market

Méthodologie de recherche : marché mondial des peintures et revêtements

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, l’analyse d’experts, l’analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production, le scénario de la chaîne climatique, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de la mesure, de l’analyse globale par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Quelques points de la table des matières

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Peintures et revêtements :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8: Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion des études de marché sur les peintures et revêtements, annexe, méthodologie et source de données

Parcourez la table des matières avec les faits et les chiffres du rapport sur le marché des peintures et revêtements @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-paints-coatings-market

Parcourir plus de rapports

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-advanced-ceramics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-peek-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/sulfuric-acid-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metering-pumps-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyetheramine-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com