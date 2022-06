Marché des peintures et revêtements 2022 Analyse des principaux pays par taille, part, analyse de la demande actuelle, perspectives mondiales de l’industrie et portée future jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des peintures et revêtements . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des peintures et revêtements .

La taille du marché mondial des peintures et des revêtements était de 161,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des peintures et des revêtements devrait atteindre 261,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1004

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des peintures et des revêtements devrait gagner du terrain en raison de la croissance des activités de construction et de l’augmentation du niveau de vie. De plus, des avancées significatives dans les activités de construction contribueront à la croissance du marché mondial des peintures et des revêtements.

La croissance démographique, combinée à une urbanisation rapide, fera également progresser le marché des peintures et des revêtements. En outre, l’industrialisation croissante et le nombre croissant de projets liés au développement des bâtiments et des infrastructures profiteront au marché des peintures et des revêtements au cours de la période d’étude.

Les avantages esthétiques et protecteurs des peintures et des revêtements accéléreront également la croissance du marché. En outre, la prise de conscience croissante des caractéristiques avantageuses des revêtements architecturaux, telles que la protection et la décoration, fera avancer le marché dans son ensemble.

L’industrie automobile en croissance rapide contribuera également à la croissance du marché mondial des peintures et des revêtements. Les peintures et les revêtements sont largement utilisés pour peindre les composants des automobiles. En outre, les peintures et revêtements respectueux de l’environnement devraient gagner du terrain en raison des préoccupations environnementales croissantes. Au contraire, la fluctuation des prix des matières premières peut limiter la croissance du marché mondial des peintures et revêtements.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des peintures et revêtements, en raison de la forte baisse des projets de construction. En outre, les politiques de travail à domicile ont également réduit la demande de développement architectural, ce qui a finalement affecté le marché mondial des peintures et des revêtements.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1004

Analyse régionale

Le marché des peintures et revêtements en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance substantielle, en raison de l’augmentation de la population régionale et de l’urbanisation croissante dans la région. En outre, l’amélioration de la croissance économique et une gamme croissante de projets de construction contribueront à la croissance du marché des peintures et revêtements en Asie-Pacifique.

La facilité d’accès aux matières premières dans la région et les lois indulgentes relatives aux émissions de COV profiteront également au marché des peintures et des revêtements de la région.

La contribution des organismes gouvernementaux aura également un impact substantiel sur le marché dans les années à venir. Par exemple, le gouvernement indien a lancé des projets considérables, tels que l’initiative Housing for All qui vise à construire près de 20 millions de logements abordables pour les citadins pauvres. Ainsi, de tels projets feront avancer le marché des peintures et des revêtements en Asie-Pacifique. De plus, le secteur automobile en forte croissance de la région offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des peintures et des revêtements au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• PPG Industries

• Akzo Nobel NV

• Asian Paints Ltd.

• Axalta Coating Systems

• BASF SE

• Berger Paints India Ltd.

• Diamond Vogel Paints

• Dow Inc.

• Hempel A/S

• Jotun A/S

• Kansai Paint Co., Ltd.

• KCC Corporation

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des peintures et revêtements se concentre sur la résine, la technologie, l’application et la région.

Par résine

• Acrylique

• Alkyde

• Époxy

• Polyuréthane

• Polyester

• Autres

Par technologie

• À base d’eau • À base

de solvant

• Poudre

• Autres

Par application

• Architectural

• Résidentiel

• Non résidentiel

• Industriel

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1004

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1004

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/