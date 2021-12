Marché des Patchs de Réparation des tissus cardiovasculaires et mous Croissance notable du TCAC +8% d’ici fin 2027 | CryoLife, Edwards Life Sciences; Baxter; Admedus; Bard Peripheral Vascular

Les principaux facteurs moteurs sont l’augmentation de la prévalence des maladies cardiaques congénitales telles que les anomalies septales auriculaires, les anomalies septales ventriculaires et les développements technologiques.

Le marché des patchs de réparation des tissus cardiovasculaires et mous devrait croître à TCAC + 8% pour la période de prévision 2021 – 2027.

Le progrès technologique des nouveaux produits, la conception des produits, les matières premières et l’évaluation clinique ont un impact multidimensionnel.

Ces patchs sont utilisés pour réparer les tissus, tels que les tissus mous, les réparations et les reconstructions dans le blé dur et le vasculaire. Une prévalence accrue de hernies telles que le diaphragme congénital, la hernie inguinale et d’autres devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché.

L’augmentation de l’incidence des chirurgies cardiovasculaires et de régénération tissulaire a entraîné une augmentation de la demande sous-jacente pour le développement de patchs de réparation, qui peuvent être appliqués dans la réparation et la régénération tissulaires.

Le patch facilite la réparation des cellules tissulaires endommagées dues à une maladie sous-jacente ou à la chirurgie entreprise. Le marché peut être segmenté en fonction de l’application avec des patchs cardiovasculaires et herniques en tête des pertes dues aux incidents les plus élevés de ces syndromes dans le monde.

Acteurs Clés

CryoLife, Edwards Life Sciences; Baxter; Admedus; Bard Peripheral Vascular, Inc; Cartiovascular Terumo: W.L. Gore & Associates; Arthrex, Inc., Smith & Nephew plc, Integra Lifesciences Corporation, Wright Medical Technology et Stryker Corporation.

L’augmentation de la prévalence des maladies cardiaques en raison du mode de vie sédentaire, de la consommation de malbouffe, de l’alcool, de la cigarette et de la toxicomanie sont quelques-uns des facteurs clés qui renforcent la croissance régionale.

La disponibilité de nouveaux produits devrait accroître l’utilisation de patchs pour les tissus cardiovasculaires et les tissus mous au cours d’une période de prévision en raison de l’infrastructure de santé développée et de la sensibilisation élevée.

L’Asie-Pacifique, avec 60% de la population, est la région la plus peuplée du monde et la majorité a plus de 60 ans. C’est un facteur important de la croissance rapide des maladies non transmissibles dans cette région (principalement les maladies cardiovasculaires).

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Application

* Défaut Septal Auriculaire

* Atrium commun

* Défauts du Coussin Endocardique

* Défaut Septal Ventriculaire

* Tétralogie de Fallot

* Saignement de suture de Reconstruction du Tractus de Sortie Ventriculaire Droit

* Endartériectomie Carotidienne

* Connexion Anormale des Veines Pulmonaires

* Transposition des Grands Vaisseaux

* Reconstruction des Veines Mésentériques Portales et Supérieures

* Autres Réparations et Reconstructions Vasculaires

* Réparation Péricardique

* Réparation Dural

* Défauts de la Paroi Abdominale

* Défauts de la paroi Thoracique

* Liaison gastrique

• Hernie

Par Matière Première

* EPTFE

* Biomatériau et Matériel d’ingénierie tissulaire

* Autres

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché des Patchs Réparateurs Cardiovasculaires et des Tissus Mous en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de patchs de réparation des tissus cardiovasculaires et mous, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser les Patchs de réparation des tissus cardiovasculaires et mous en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution à l’ensemble du marché.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation de sous-marchés de Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous-

– Introduction au Marché des Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous et Aperçu du Marché

– Marché des Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous, par Application

– Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché

– Marché des Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du marché mondial des Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché des Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous

i) Ventes Mondiales de Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous Sur le Marché

ii) Patchs de Réparation des Tissus Cardiovasculaires et Mous à l’échelle Mondiale Revenus et parts de marché

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

