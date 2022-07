Marché des patchs CBD en Amérique du Nord 2022 Taille, part, analyse des prévisions, profils d’entreprise, paysage concurrentiel et régions clés de l’industrie mondiale 2029

Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir du rapport sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord . Tous les efforts possibles ont été déployés lors de la recherche et de l’analyse pour préparer le meilleur rapport d’étude de marché. Toutes les données statistiques et numériques sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. En outre, les entreprises peuvent reconnaître l’étendue des problèmes de marketing, les causes de l’échec d’un produit particulier (le cas échéant) déjà sur le marché et le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer en utilisant le document commercial North America CBD Patch.

L’analyse des études de marché et les informations couvertes dans le rapport cohérent North America CBD Patch sont très prévenantes pour que les entreprises prennent de meilleures décisions, développent de meilleures stratégies concernant la production, le marketing, les ventes et la promotion d’un produit particulier et étendent ainsi leur portée vers le succès. Des modèles de pratique exceptionnels et une excellente méthode de recherche ont été utilisés pour générer ce rapport d’analyse de marché qui aide les entreprises à découvrir les meilleures opportunités de prospérer sur le marché. Lors de la préparation du rapport d’activité mondial sur les patchs CBD en Amérique du Nord, rien n’est laissé au hasard pour prendre en compte les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, les rapports dynamiques et les services de haute protection des données.

Le marché des patchs CBD en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,85% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans le monde accélère la croissance du marché nord-américain des patchs CBD.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-cbd-patch-market

Analyse et aperçu du marché

Le marché nord-américain des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 288 522,75 mille d’ici 2028. L’utilisation croissante des patchs CBD pour le soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs est le moteur de la croissance du marché des patchs CBD.

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques contenant du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD à l’inhalation de CBD vaporisé ou à son ingestion orale via des produits comestibles ou des boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que le traitement de la douleur, bien que les préférences personnelles jouent un rôle dans le choix de la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement le CBD dans la zone locale autour du patch. De là, il fait son chemin dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale – via une huile ou une gomme, par exemple – le composé doit d’abord passer par le système digestif. Le corps peut alors l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter comme déchet. Ainsi, une grande partie d’une dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

L’objectif d’un excellent document sur le marché du patch CBD en Amérique du Nord est de fournir une analyse détaillée de l’industrie du patch CBD en Amérique du Nord et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques, analyse stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. En outre, ce rapport tente de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Ce rapport d’analyse de l’industrie contient des données et des informations sur le marché qui peuvent répondre à plusieurs problèmes de marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing tels que le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Ayez l’entreprise au plus haut niveau de croissance avec le rapport d’étude de marché de premier plan sur les patchs CBD en Amérique du Nord.

Le rapport sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord 2022 fournit des statistiques exclusives, des données, des informations, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel dans ce secteur de niche.

Papa & Barkley, Pure Ratios, Charlotte’s Web Inc., Bioactive Solutions, Inc., La Mend Inc., Envy CBD, GoGreen Hemp, Harmony, Healist Naturals, HempBombs, Isodiol International Inc., Manna Molecular Science, LLC., Mary’s Medicinals , Nutrae LLC., Premium Hemp Products Nature Script, PureKana LLC…

Une étude complète de la dynamique du marché est créée en analysant tous les aspects du marché tels que la démographie, les conditions du pays et les cycles économiques dans le pays spécifique, aux effets microéconomiques spécifiques au marché. L’étude a révélé un changement dans les paradigmes du marché concernant les avantages concurrentiels régionaux et la compétitivité du paysage des principaux acteurs. L’analyse de la demande pour les matières premières en aval et en amont ainsi que les équipements gère également. Tableaux et graphiques qui aident à analyser les prévisions du marché mondial des patchs CBD en Amérique du Nord, cette recherche offre des données clés sur l’état de l’industrie et peut être une source utile d’orientation et de conseils pour les particuliers et les entreprises de l’industrie.

Le rapport se concentre sur la situation du CBD Patch en Amérique du Nord, les prévisions du potentiel de croissance future, les acteurs et les marchés importants. Le but de l’étude est de mettre en évidence la croissance des patchs CBD en Amérique du Nord en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

Lisez l’index détaillé de l’étude de recherche complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-cbd-patch-market

Portée et taille du marché des patchs CBD en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport à sativa et hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le Cannabis Indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité des patchs dans l’application de soulagement de la douleur.

Marché des patchs CBD en Amérique du Nord – Le rapport sur les perspectives et les prévisions du marché résume les résultats de recherche globaux comme ci-dessous

– analyse l’environnement macroéconomique global

– Tendances des dépenses et de la distribution

– Identifiez les menaces et les opportunités potentielles en surveillant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses des concurrents, corrélez leurs profils, leurs empreintes géographiques et leur taux de pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [Facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

– résume les résultats de l’enquête principale sur le marché nord-américain des patchs CBD – marché mondial des perspectives et prévisions fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation dans 18 juridictions / pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique & LATAM, le chapitre relie également la position financière et commerciale des acteurs du marché des patchs CBD en Amérique du Nord – Perspectives et prévisions.

– Perspectives d’avenir

Extraits de la table des matières

1 Couverture de l’étude

Définition de l’industrie

Résumé

Taille du marché mondial des patchs CBD en Amérique du Nord (2022-2029) par chiffre d’affaires, production *, taux de croissance

Taille du marché par fabricants [% de part de marché, changement de classement, etc.] Production mondiale de patchs CBD en Amérique du Nord, consommation par régions (2022-2029) Taille du marché par type

Revenus mondiaux des patchs CBD en Amérique du Nord par type

Volume mondial de patchs CBD en Amérique du Nord par type

Prix ​​mondial du patch CBD en Amérique du Nord par type

Taille du marché par application (2022-2029)

Données de répartition des patchs CBD en Amérique du Nord dans le monde par chiffre d’affaires, volume

Profils des fabricants Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

A continué…..

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-cbd-patch-market

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest ou l’Asie du Sud-Est.