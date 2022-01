Marché des pansements médicaux 2022 : étude approfondie réalisée par des acteurs clés – 3M, J&J, B Braun, ConvaTec | Prévu jusqu’en 2029

Résumé du marché mondial des pansements médicaux :

Avec l'année de base précise et l'année historique, des estimations et des calculs sont effectués dans ce rapport de l'industrie. L'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport de marché. Le rapport aide à reconnaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché.

L'analyse du marché Pansements médicaux examine divers segments sur lesquels on s'appuie pour observer le développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l'estimation. Le rapport met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les changements du marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d'autres acteurs de l'entreprise et plus encore. Toutes les statistiques sont signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Le marché mondial des pansements médicaux devrait passer de 7 730,75 millions USD en 2020 à 12 054,54 USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,71 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les pansements médicaux sont essentiellement des compresses ou des compresses stériles appliquées sur la partie blessée du corps pour traiter les zones enflammées ou blessées et améliorer la circulation. Il est généralement conçu pour être en contact direct avec la plaie et est différent d’une gaze ou d’un bandage, qui sont généralement utilisés pour maintenir un pansement en place.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des pansements médicaux sont la prise de conscience croissante de la nécessité de soins médicaux et l’augmentation du volume des chirurgies, les progrès dans le domaine médical, l’augmentation des cas de brûlures, d’ulcères et d’autres plaies nécessitant un pansement médical approprié. .

Segmentation globale du marché des pansements médicaux :

Sur la base du type, le marché des pansements médicaux est segmenté en pansements avancés et pansements traditionnels.

Sur la base de l’application, le marché des pansements médicaux est segmenté en plaies chirurgicales, ulcères, brûlures, autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des pansements médicaux est divisé en installations pour patients hospitalisés et en installations ambulatoires.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des pansements médicaux en raison de l’infrastructure de soins de santé développée, des niveaux de sensibilisation accrus, de la prévalence des plaies chroniques et de l’augmentation des dépenses de santé. D’autre part, l’APAC devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prise de conscience croissante grâce aux initiatives gouvernementales et à une large base de population avec une augmentation des plaies chroniques et du diabète.

Acteurs clés mondiaux :

3M Braun Melsungen SA ConvaTec Inc Industries Medline Mölnlycke Health Care AB PAUL HARTMANN SA Forgeron + Neveu Fabrication Coloplast SARL américaine Intégra Sciences de la Vie EssityAktiebolag Medtronic Johnson & Johnson Private Limited Hollister Incorporé Société McKesson Entreprises de premier plan Advanced Medical Solutions Group plc

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des pansements médicaux, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les pansements médicaux, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des pansements médicaux, moteurs du marché et contraintes

