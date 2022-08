Marché des pansements, applications et marché – Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, prévisions futures.

Le rapport d’étude de marché sur les pansements pour plaies est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Pansement d’une plaie, qu’elle soit aiguë ou chronique c’est tres important. Cela est dû à la probabilité de propagation de l’infection à la zone environnante lors de l’entrée de bactéries et d’autres micro-organismes de ce type dans la circulation sanguine. Les pansements peuvent être facilement réalisés et c’est le premier produit de base que l’on trouve dans la trousse de premiers soins. Data Bridge Market Research analyse que le marché des pansements pour plaies devrait connaître un TCAC de 7,65 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 7,53 milliards USD en 2021, atteindrait 13,59 milliards USD d’ici 2029. Les « pansements avancés » dominent le segment de produits du marché des pansements en raison de l’incidence croissante des ulcères diabétiques, des , et les ulcères de pression. Obtenez un exemple de copie PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-wound-dressings-market

Portée du marché mondial des pansements

Le marché des pansements est segmenté en fonction du produit, du type, du type de plaie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Pansements avancés _

Pansements traditionnels

Taper

Anti-microbien

Non antimicrobien

Type de plaie

Plaies chirurgicales, brûlures

Ulcères du pied diabétique

Escarres

Ulcères veineux

Traumatisme

Plaies chroniques

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion du poids vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion du poids, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la gestion du poids. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pansements pour plaies

Le paysage concurrentiel du marché des pansements pour plaies fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des pansements.

Dynamique du marché des pansements

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies

Le taux d’incidence croissant de maladies ou de blessures chroniques et aiguës telles que l’ulcère du pied diabétique, l’ulcère veineux de la jambe et l’escarre à l’échelle mondiale est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Selon un rapport de 2019 de The Independent Diabetes Trust au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, environ 115 000 personnes développent des ulcères du pied diabétique.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour fournir le meilleur des médicaments pour freiner les plaies renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants dans les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , la sensibilisation accrue aux avantages de porter une trousse de premiers soins, la prévalence croissante du diabète, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendre les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du nombre d’accidents de la route, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du taux de césariennes chez les mères âgées et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenter le taux de croissance du marché à l’avenir.

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

3M (États-Unis)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Integra LifeSciences Holdings Corporation (États-Unis)

Mölnlycke Health Care AB (Suède)

ConvaTec Group plc (Royaume-Uni)

Coloplast A/S (Danemark)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

Advanced Medical Solutions Group plc (Royaume-Uni)

Hollister Incorporated (États-Unis)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

DeRoyal Industries, Inc. (États-Unis)

PAUL HARTMANN AG (Allemagne)

Advancis Medical (Royaume-Uni)

Cardinal Health (États-Unis)

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (Allemagne)

DermaRite Industries, LLC (États-Unis)

Urgo Médical (France)

Ligne de bouclier (États-Unis)

Winner Medical Co., Ltd. (Chine)

Zhejiang Top-Medical Medical Dressing Co., Ltd. (Chine)

North Coast Medical (États-Unis)

Safe n’ Simple (États-Unis)

Argentum Medical, LLC (États-Unis)

Zeni Medical (États-Unis)

Appulse Medical (États-Unis)

