Marché des panneaux composites en aluminium, partage des revenus, tendances de croissance clés, principaux acteurs et prévisions,

Le marché mondial des panneaux composites en aluminium devrait atteindre 11,06 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les panneaux composites en aluminium sont résistants aux intempéries, durables et résistants aux taches car ils sont mélangés avec du plastique et du métal. Ils offrent aux utilisateurs finaux d’assister à une réduction du bruit de l’environnement extérieur. Les panneaux conservent leur forme et leur taille, malgré les changements climatiques drastiques, ce qui les rend idéaux pour les régions aux saisons difficiles. De plus, ils sont résistants à la corrosion, garantissant aux consommateurs de profiter des avantages dans les années à venir. Ces matériaux font partie des matériaux les plus économiques disponibles sur le marché. Les panneaux composites en aluminium offrent des économies de coûts dès le départ, en raison du faible coût initial et de la durabilité à long terme. Ils ont également prouvé qu’ils offraient un confort thermique de haute qualité, permettant des économies supplémentaires sur les dépenses d’énergie et de gaz.

L’augmentation des activités de construction résidentielle à travers le monde, associée à l’augmentation de la population, propulse la croissance du marché. L’urbanisation et l’industrialisation rapides stimuleront également la demande de panneaux composites en aluminium au cours de la période de prévision. L’industrie de la construction est une industrie en plein essor et devrait le rester avec la poursuite des processus de développement, en particulier dans les pays en développement. De plus, la hausse des investissements dans les villes intelligentes des économies émergentes stimulera également la demande de panneaux composites en aluminium dans le monde.

Les principaux participants sont Hyundai Alcomax Co., Ltd., Mitsubishi Plastics, Inc., Alcoa, Yaret, Interplast, Euramax, Aludecor, Fairfield Metal LLC, Alubond USA , Alcotex Inc., Dong’ E Blue Sky & Seven Color Building Materials CoLtd., Jyi Shyang Industrial, Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co., Ltd., Shanghai Huayuan New Composite Materials CoLtd., Shandong Jixiang Decoration & Building Material CoLtd., et Taizhou Kingertai Decoration Material Co., Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les produits résistants au feu représentent la plus grande part de marché d’environ 42 % en 2018 et devraient connaître le taux de croissance le plus élevé de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les panneaux résistants au feu sont utilisés comme revêtement extérieur et intérieur ou couverture de toit sur les nouveaux bâtiments ainsi que pour les applications de rénovation. Lorsqu’il est exposé à une température plus élevée, le produit fond. De plus, il n’émet pas de fumées et de gaz qui s’avèrent nocifs pour l’environnement.

Les composants du matériau de base représentent la plus grande part de marché d’environ 32 % en 2018. Les ACP se composent de deux feuilles d’aluminium à haute résistance qui comprennent un matériau de noyau isolant à faible densité entre les deux. Le matériau de base comprend un minéral incombustible et une petite fraction de thermoplastique qui assure une haute performance contre les risques d’incendie.

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché d’environ 31 % en 2018 et devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,7 % au cours de la période de prévision. Les dépenses élevées de construction et d’infrastructure dans les économies émergentes, y compris la Chine et l’Inde, augmentent considérablement la demande de panneaux composites en aluminium.

De plus, la croissance des industries du transport et de l’automobile dans la région a entraîné une demande accrue d’entrepôts, d’hôtels, de restaurants et autres, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. Le marché du secteur automobile est motivé par la nécessité de minimiser le poids des véhicules pour augmenter l’efficacité énergétique et réduire les coûts de maintenance.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, y compris des fusions, des acquisitions et des partenariats pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des panneaux composites en aluminium en fonction du type de produit, du type de revêtement, du composant, de l’utilisateur final et région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Difluorure

antistatique

antibactérien

ignifuge (volume, kilotonnes et revenus, millions USD ; 2016-2026)

de polyvinylidène ( PVDF)

Films d’oxyde

Polyéthylène (PE)

Autres

Perspectives des composants (volume, kilotonnes et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Revêtement

Peau arrière Peau

métallique

Matériau de base

Perspectives pour l’utilisateur final (volume, kilotonnes et revenus, millions USD ; 2016 -2026)

Bâtiment et construction

Transport

Automobile

Publicité

Autres

Analyse régionale Couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de Lati n Amérique)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Avantages du rapport sur le marché mondial des panneaux composites en aluminium :

Analyse complète de la dynamique changeante du marché

Une vision futuriste des différents facteurs influençant le marché

Une prévision sur 8 ans de la croissance du marché et de la croissance attendue des revenus

Facilité de compréhension du marché, des segments clés et de leur croissance future

Analyse approfondie du paysage concurrentiel pour donner un avantage avantageux aux entreprises

Un aperçu complet du marché avec une analyse approfondie de la segmentation

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

