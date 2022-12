marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 2,8% au cours de la période de prévision 2029

Analyse et taille du marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique

Le panneau à base de bois est largement utilisé pour les applications de toiture, de bardage, de toiture , de revêtement de sol et de mobilier en raison de sa résistance et de sa durabilité. La demande croissante de produits à base de bois des industries d’utilisation finale accélère la croissance du marché dans le monde entier. L’adaptation de ces technologies à l’industrie des panneaux à base de bois a été stimulée par la nécessité d’améliorer simultanément la qualité des produits et de réduire les coûts de fabrication ou, plutôt, d’assurer la compétitivité des producteurs de panneaux à base de bois. bois. Par conséquent, la demande croissante de panneaux à base de bois devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des panneaux à base de bois devrait atteindre une valeur de 5 076,00 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. « Flooring » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation des panneaux à base de bois. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Le panneau à base de bois est un terme courant pour une variété de produits de panneaux différents avec une bonne variété de propriétés techniques. Alors que certains types de panneaux sont relativement nouveaux sur le marché, d’autres ont été développés et introduits avec succès il y a plus de cent ans. Cependant, les types de panneaux ont une longue histoire d’optimisation continue qui est encore loin d’être pleinement développée, et ils peuvent toujours avoir la possibilité de s’améliorer. Les développements technologiques, d’une part, et les nouvelles exigences du marché et de la réglementation, ainsi qu’une situation des matières premières en constante évolution, conduisent à des améliorations continues des panneaux à base de bois et de leurs procédés de fabrication.

DEVELOPPEMENTS récents

In March 2021, Kastamonu Entegre announced the launch of the new laminate production line. This new line at the Kastamonu plant will produce laminates for both commercial and residential buildings, providing materials for various types of premises. This will help the company to better meet customer demands and grow in the market.

In October 2019, EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD added particle board manufacturing capacity to its plant. The main reason is to add more medium density fiberboard products, thus helping to meet the needs of the market. With this, the company strengthened its core competencies and expanded its downstream products, generating more revenue.

Competitive Landscape and Market Share Analysis of Middle East and Africa Wood-Based Panels

Le paysage concurrentiel du marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur un concurrent. Les détails incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, et application. domaine. Les points de données ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des panneaux à base de bois comprennent Sonae Industria, Evergreen Fibreboard Berhad, Mieco Chipboard Berhad, Green River Holding Co., Ltd. et Kastamonu Entegre, entre autres .

Étendue du marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, de l’épaisseur, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Produit

Contre-plaqué

fibre vulcanisée

panneau de particules cimenté

Panneaux à copeaux orientés

panneaux de bois

Panneaux de poutre en T

panneaux anti-stress

Autres

Canal de distribution

commerce électronique

OEM

B2B

Magasins spécialisés

Autres

Épaisseur

9mm

10mm

18mm

20mm

40mm

50mm

Autres

Application

portail extérieur

réglage de la fenêtre

Toit-mur

Manteau de cheminée

Étage

Autres

Utilisateur final

Bâtiment résidentiel

Bâtiment commercial

Hôtels

ville

hôpitaux

L’école

centres commerciaux

Autres

Dynamique du marché du marché des panneaux à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Drivers/opportunities facing the Middle East and Africa wood-based panel market

Increased consumer spending on wood-based paneling in home renovations and furniture

The wood panel industry includes sheets of plywood, engineered wood panels, MDF (medium density fiberboard), furniture boards, particleboard, and decorative surface products such as laminates. An increase in consumer spending on wood-based paneling in home renovation and furniture is expected to boost demand for wood-based paneling in commercial and residential buildings. The improvement and increase in building renovation activities with the adoption of wood-based panels to increase aesthetics is another factor driving the growth of the market. In addition, the increase in the construction of public buildings, large hotels and resorts with decorative wood paneling has led to the growth of the market.

Balanced import and export procedures for wood panels between countries

World trade in wood products is highly regionalized, with Europe, North America and Asia. In recent years, the global trade in wood products has changed a lot with the increase in demand for wood panels and the rise of emerging markets for wood panels. In recent years, the increase in production and trade in wood-based panel products, such as plywood, particle board, fiberboard, oriented strand board and wood paneling, has increased due to increasing housing market demand and global population growth.

Low product cost coupled with superior properties of wood panels, including strength and durability.

Wood -based panels from the Middle East and Africa They are specialty products that provide advanced performance, long-term performance, and increased durability, less expensive to produce and use. Wood-based panels provide a variety of possibilities in terms of structural and aesthetic applications. Due to its affordability, superior performance, and flexibility in design, construction, and renovation, the use of wood-based panels is increasing in residential construction. Wood frame construction has dramatically improved with faster construction, better fiber utilization, less waste, and better quality control. New technological advances in EWPs and connections are positioning the wood products industry to successfully compete in building much larger and more complex structures.

Increased investment and initiatives towards construction activities for both commercial and residential use

The construction industry has become a robust and efficient manufacturing sector globally. In all countries, growth in demand for construction and real estate projects is driven by disruptive macroeconomic megatrends such as increased urbanization, expanding trade, demographic trends such as rising income levels and technology, and sustainable environments. With that, several projects have been started to create socially inclusive sustainable communities, since the economic growth of any country depends mainly on the development of its infrastructure.

Constraints/challenges facing the Middle East and Africa wood-based panel market

Increased concern about dust caused by the use of wood panels

Wood-based panels cover the production of a wide range of products and although the production flow differs from product to product, there are some common features in terms of key environmental issues. Dust, organic compounds and formaldehyde emissions are major growing concerns during the manufacturing of wood panel products. Fine particle emissions contribute to dust emissions from wood-based panel production, where particles below 3 µm can constitute up to 50% of the total dust measured due to dust emissions from panel manufacture wood-based, which causes environmental and health problems, which is high on the environmental policy agenda.

Fluctuation in wood pulp prices

The fluctuation in the price of raw materials will affect the production cost of wood-based panel products. The change in the cost of production will change the revenue of the manufacturers. Wood pulp is extracted from trees, but due to higher demand in different regions, import and export of wood pulp is done within the specified amount. Raw material is available in different qualities and at different prices, making wood-based production very difficult for manufacturers. Highly fluctuating raw material costs and ineffective price management can put a manufacturer in grave jeopardy in the marketplace. Due to the fluctuation of the raw material price, manufacturers can now set the cost of the product,

Fluctuation of raw material prices and inconsistency in the supply chain

The supply chain ecosystem has become increasingly volatile due to scarcity factors such as high product costs, transportation costs, etc. Wood product manufacturers face many challenges due to the high variability of raw materials. Each processing step in manufacturing affects material utilization and profitability, which is the reason for the higher material cost. The most common challenge for the wood product manufacturer is to make a profit and run the manufacturing process at low cost but with high cost variable raw material.

Some points from the table of contents

There are 13 sections to display the Middle East and Africa Wood-Based Panel market:

Chapter 1: Market Overview, Drivers, Constraints, and Opportunities, Segmentation Overview

Chapter 2 : Competition in the market by manufacturers

Chapter 3 : Production by Regions

Chapter 4: Consumption by Regions

Chapter 5: Production, by Types, Revenue and Market Share by Types

Chapter 6: Consumption, by Applications, Market Share (%), and Growth Rate by Applications

Chapter 7: Comprehensive Manufacturer Profiling and Analysis

Chapter 8: Manufacturing Cost Analysis, Raw Materials Analysis, Manufacturing Expense by Region

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse factorielle des effets sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusions des études de marché sur les panneaux à base de bois du Moyen-Orient et d’Afrique, annexe, méthodologie et source de données

