Marché des outils électriques 2022 – Ventes, revenus, tendances actuelles et prévisions de l’industrie mondiale 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des outils électriques aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des outils électriques. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des outils électriques est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché des outils électriques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché connaît une croissance avec un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 55 592,66 millions USD d’ici 2027. La croissance croissante des projets d’infrastructure à l’échelle mondiale est le facteur qui stimule la croissance du marché.

La croissance des infrastructures industrielles et le remodelage des structures en béton dans les délais impartis nécessitent des outils avancés qui sont remplis par des outils électriques. Les outils électriques réduisent le travail manuel et augmentent l’efficacité avec une meilleure précision ; qui aide le marché des outils électriques à un TCAC sain. La maintenance élevée de ces outils électriques agit comme une contrainte majeure pour le marché des outils électriques.

L’augmentation rapide des éoliennes et la croissance de l’industrie éolienne nécessiteront davantage d’outils électriques pour la construction et la maintenance, ce qui constituera une opportunité majeure de croissance pour le marché des outils électriques. L’outil électrique peut gravement causer des accidents et des problèmes de santé, en plus du corps lourd des outils électriques qui a tendance à rendre difficile leur fonctionnement avec une efficacité maximale, ces facteurs constituent un défi majeur pour le marché des outils électriques.

Ce rapport sur le marché des outils électriques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial des outils électriques et taille du marché

En fonction du type, le marché est segmenté en outils de sciage et de coupe, outils de perçage et de fixation, outils de démolition, outils de routage, grignoteuses portables, outils pneumatiques, outils d’enlèvement de matière, cordons et fiches électriques, accessoires et autres. En 2020, le segment des scies et des outils de coupe domine le segment des types et devrait croître à un rythme plus élevé, car les applications de coupe concernent davantage la ferronnerie et la menuiserie qui sont largement utilisées dans le monde.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en outils électriques, à combustible liquide, hydrauliques, pneumatiques et à poudre. En 2020, le segment électrique détient la plus grande part de marché dans le segment du mode de fonctionnement, étant donné que la plupart des outils achetés sont électriques en raison de son prix plus abordable en termes de coûts d’exploitation et de facilité d’utilisation.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en béton et construction, travail du bois, travail des métaux, soudage et autres. En 2020, le segment du béton et de la construction domine le segment des applications et devrait croître à un rythme plus élevé à mesure que les infrastructures se développent dans le monde et que des outils électriques sont nécessaires pour des opérations plus rapides.

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en béton, bois/métal, brique/bloc, verre et autres. En 2020, le segment du béton domine le segment des matériaux car il croît parallèlement au segment des applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industriel/professionnel et résidentiel. En 2020, le segment industriel/professionnel détient la plus grande part de marché dans le segment des utilisateurs finaux, car les domaines industriels nécessitent des opérations à grande échelle qui doivent être achevées en un minimum de temps où les outils électriques sont d’une grande aide.

Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en ventes indirectes et ventes directes. En 2020, le segment des canaux de vente est dominé par les ventes indirectes, car ces outils sont principalement achetés auprès de distributeurs ou de fournisseurs, mais avec la croissance du secteur du commerce électronique et les ventes directes en ligne par les ventes directes de l’entreprise et augmentent donc à un rythme plus élevé.

Analyse au niveau du pays du marché des outils électriques

Le marché des outils électriques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, mode de fonctionnement, application, matériau, utilisateur final et canal de vente comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des outils électriques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché des outils électriques comme aux États-Unis, le principal acteur, à savoir Stanley Black & Decker, Inc. propose divers types d’outils électriques dans la région et les États-Unis et le Canada sont les premiers à adopter ces outils qui permettent de dominer le marché des outils électriques. pour la région Amérique du Nord. L’Allemagne est en tête de la croissance du marché européen en raison de la forte production d’appareils électroniques dans le pays avec la présence de la société Robert Bosch GmbH. La Chine domine le marché Asie-Pacifique en raison du nombre croissant de structures en béton dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Demande croissante d’outils électriques

Le marché des outils électriques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les outils électriques et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des outils électriques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des outils électriques

Le paysage concurrentiel du marché des outils électriques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des outils électriques.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Atlas Copco AB, Stanley Black & Decker, Inc., Snap-on Incorporated, Robert Bosch GmbH, Koki Holdings Co., Ltd., Emerson Electric Co., Festool GmbH, KYOCERA Corporation, Ingersoll Rand , Makita Corporation, Hilti AG, Husqvarna AB, Panasonic Corporation of North America (une filiale de Panasonic Corporation), Techtronic Industries Co. Ltd., Apex Tool Group, LLC, INTERSKOL, Ferm International BV, 3M, Delta Power Equipment Corporation, C & E. Fein GmbH parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère également la croissance du marché des outils électriques.

Par exemple,

En juin 2020, Milwaukee, une division d’outils électriques de Techtronic Industries Co. Ltd. a lancé une clé à chocs sans fil à poignée en D de 1 po, ce produit sera utilisé dans les applications de fixation de boulons de 2 po et de fonctionnalités avec 2 000 pi-lb d’écrou -couple de rupture.

En septembre 2019, CRAFTSMAN, une division d’outils électriques de Stanley Black & Decker, Inc. a lancé le système sans fil V20*, ce nouveau système sans fil comprenant des outils électriques tels que la scie à carrelage humide sans fil V20* avec une capacité de coupe de 17 pouces.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre d’outils électriques grâce à une gamme de tailles élargie.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport Outils électriques tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des outils électriques contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

