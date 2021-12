Marché des Oscillateurs à Cristal à Tension Contrôlée Croissance étonnante dans le monde entier avec les principaux acteurs clés TXC Corporation, Seiko Epson Corporation, Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd., Kyocera Crystal Device Corporation

L’oscillateur commandé en tension est un oscillateur avec un signal de sortie dont la sortie peut varier sur une plage, qui est contrôlée par la tension continue d’entrée. En faisant varier la tension CONTINUE d’entrée, la fréquence de sortie du signal produit est ajustée. L’oscillateur d’horloge contrôlé par un cristal est un dispositif qui obtient sa stabilité en température grâce à la stabilité en température inhérente au cristal de quartz.

VCO est un acronyme pour Voltage Controlled Oscillator. C’est un dispositif qui produit un tel signal de sortie oscillant dont la fréquence peut être régulée ou modifiée par la tension continue d’entrée. Le signal de sortie généré par VCO peut typiquement être une onde carrée et triangulaire.

Les Acteurs de premier plan de l’Industrie Mondiale des Oscillateurs à Cristal:

* TXC Corporation (Taïwan)

* Seiko Epson Corporation (Japon)

* Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (Japon)

* Kyocera Crystal Device Corporation (Japon)

* Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japon)

* Daishinku Corp. (Japon)

* Microchip Technology Inc. (US)

* Hosonic Electronic Co., Ltd. (Taiwan)

* Technologie de cristal de SiWard Cie., Ltd. (Taiwan)

* Rakon Ltd. (zélandais)

* SiTime Corporation (États-Unis)

* River Eletec Corp. (Japon)

* Greenray Industries, Inc. (US)

* Mercury Electronic Ind. Co., Ltd. (Taiwan)

* Bliley Technologies Inc. (US)

* Fox Electronics (États-Unis)

* MTI- Milliren Technologies, Inc. (US)

* QVS Tech, Inc. (US)

* Vishay Intertechnology, Inc. (US)

* Nippon Crystal, Inc. (US)

* Ecliptek LLC (États-Unis)

* Vectron (États-Unis)

Segmentation du Marché des Oscillateurs À Cristal Contrôlés En Tension-

L’oscillateur à cristal à tension contrôlée dans le monde entier a été segmenté en fonction de la coupe du cristal, du type, du montage et de l’utilisateur final.

Par crystal cut, l’oscillateur à cristal à tension contrôlée dans le monde entier a été segmenté en coupe AT, coupe BT, coupe GT, coupe SC et autres.

Par type, le marché mondial des oscillateurs à cristal à tension contrôlée a été segmenté en oscillateur à cristal à compensation de température (TCXO), oscillateur à cristal simple (SPXO), oscillateur à cristal à fréquence contrôlée (FCXO), oscillateur à cristal à tension contrôlée (VCXO), oscillateur à cristal contrôlé par four (OCXO), etc.

Par le montage, le marché mondial des oscillateurs à cristal à tension contrôlée a été segmenté en montage en surface et en trou traversant.

Par utilisateur final, le marché mondial des oscillateurs à cristal à tension contrôlée a été segmenté en aérospatiale et défense, électronique grand public, automobile, télécommunications et réseaux, recherche scientifique, industrielle et autres.

L’augmentation et la propagation du COVID-19 ont affecté le marché des oscillateurs à cristal à tension contrôlée pour pierres précieuses en 2020, entraînant une diminution des livraisons et des revenus des oscillateurs à pierres précieuses. Ainsi, le modèle de développement du marché s’est atténué au cours de la première partie de 2020. Tout bien considéré, le deuxième 50% de l’année allait probablement voir les niveaux de stock se normaliser et l’intérêt pour les oscillateurs gem s’améliorer à mesure que l’intérêt du matériel client, de l’administration des télécommunications et des systèmes, de la voiture, de l’exploration et de l’estimation, des applications modernes et cliniques s’installe.

Le coronavirus affecte la création des oscillateurs gem et les acteurs de la chaîne d’estime des oscillateurs gem, car les lieux d’assemblage du monde entier ont été brièvement fermés pour arrêter la propagation de l’infection. Les blocages mondiaux affectent l’assemblage des oscillateurs en pierre précieuse, tout comme le PIB et le salaire par habitant des nations de la planète. La réduction subséquente de la force d’achat de la majorité a entraîné une diminution de l’évolution du marché d’une année sur l’autre.

TOC détaillé du Rapport d’étude de Marché de l’Oscillateur à Cristal Contrôlé en Tension-

– Introduction et Aperçu du Marché

– par Application, par Type

– Analyse de La Chaîne de l’Industrie

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du marché et Analyse SWOT par Régions

– Chiffre d’affaires et part de marché

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

