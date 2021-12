Marché des Oligosaccharides de Lait Humain (HMO) 2027 à un TCAC de +31% pour atteindre 896,7 millions |/ Abbott, Inbiose, Elicityl SA, Jennewein Biotechnologie, Zu Chem,

Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) sont des sucres complexes que les mères produisent en très grande quantité dans leur lait maternel. Nous pouvons les considérer comme des fibres et le bébé ne peut pas les consommer. L’un des objectifs des oligosaccharides est de modifier les bactéries intestinales du nourrisson. Bien que la quantité et la composition précise des HMO varient en fonction de la période de lactation et de la constitution génétique de chaque femme ainsi que des expositions environnementales potentielles, le lait maternel humain contient en moyenne 5 à 15 g d’oligosaccharides par litre, ce qui fait des HMO le troisième composant solide le plus abondant du lait maternel.

La taille du marché mondial des Oligosaccharides de Lait Humain (HMO) devrait Atteindre un TCAC de + 31% en termes de chiffre d’affaires pour atteindre 896,7 millions de dollars américains Au cours de la période de prévision 2021-2027.

La technologie, principalement l’informatique, a aidé le marché des oligosaccharides de lait maternel (HMO) à évoluer de la conservation et de l’emballage des aliments à la fabrication de produits alimentaires en fonction des demandes des consommateurs. Cependant, il doit encore tirer pleinement parti de la technologie pour réduire le Temps, l’argent et le gaspillage. Les autres principaux problèmes sont le manque de crédit, le manque de clarté des politiques gouvernementales et des lois sur la sécurité alimentaire et le manque de main-d’œuvre employable.

Acteurs clés-

Abbott, Inbiose, Elicityl SA, Jennewein Biotechnologie, ZuChem, Laboratoires Dextra, Glycom et autres.

Les Oligosaccharides de lait maternel (HMO) commercialisent des additifs alimentaires directs, c’est-à-dire ceux ajoutés intentionnellement aux aliments, par opposition aux produits chimiques qui, par exemple, peuvent migrer dans les aliments à partir des matériaux d’emballage. Ces derniers sont appelés additifs alimentaires indirects et sortent du champ d’application du rapport.

Additifs alimentaires non nutritifs, par opposition aux ingrédients alimentaires. La façon la plus simple de différencier ces Oligosaccharides de lait maternel (HMO) du marché est que les additifs ont tendance à améliorer les aliments mais n’ajoutent pas de valeur nutritive. Par conséquent, le marché exclut les édulcorants caloriques tels que le sucre et les sirops riches en fructose, les suppléments minéraux et vitaminiques, les arômes caloriques tels que le beurre et le chocolat et d’autres ingrédients alimentaires.

Segmentation du marché des Oligosaccharides de Lait Maternel (HMO):

Segmenter par Type

Préparations pour nourrissons

Aliments et Boissons Fonctionnels

Suppléments Alimentaires / Médicaux

Autre

Segmenter par Application

2′-FL & 3-FL

Sialyllactose

LNT & LNnT

Ce rapport sur le marché des oligosaccharides de lait maternel aidera les analystes commerciaux à reconnaître de nouvelles opportunités et à viser des tactiques de croissance uniques en fournissant une analyse inclusive du paysage concurrentiel du marché et en offrant des informations sur la technologie offerte par les fournisseurs. Le rapport présente judicieusement la part de marché, le développement, les modèles et les lignes directrices pour la période de prévision.

Principaux points abordés dans la Table des matières:

1 Aperçu de l’industrie

2 Analyse de la Structure des Coûts de fabrication du Marché des Oligosaccharides de Lait Maternel (HMO)

3 Données Techniques et Analyse des Usines de Fabrication

4 Analyses de Production du Marché par Régions, Technologie et Applications

5 Analyse des Ventes et des Revenus du Marché des Oligosaccharides de Lait Maternel (HMO) par Régions

6 Analyses de la Production, de l’Offre, des Ventes et de l’État du Marché 2021-2028

7 Analyse des principaux fabricants de l’industrie du marché

8 Analyse du Marché des Oligosaccharides de Lait Maternel (HMO) de Prix et de Marge Brute

Continuer …

