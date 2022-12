Marché des noix de tigre à Garner d’ici 2030, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

» Ce rapport d’étude de marché sur les noix de tigre est généré avec un bon mélange d’informations sur l’industrie, de solutions de talents, de solutions pratiques et d’utilisation de la technologie pour faire progresser l’expérience utilisateur. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce document sur le marché des noix de tigre par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).De nos jours, les entreprises bénéficient grandement des différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché qui leur fournit de meilleures informations sur le marché avec lesquelles elles peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction.

Analyse et taille du marché des noix de tigre

Jack Sims, qui a lancé la première entreprise américaine de noix tigrées, affirme que les noix tigrées existent depuis 4 000 ans. Il attribue que les noix de tigre étaient un élément essentiel de l’alimentation de nos ancêtres. Il dit également que les souchets sont de minuscules tubercules faibles en calories et en matières grasses et riches en fibres. De plus, les souchets deviennent progressivement un ingrédient populaire dans l’alimentation car ces noix sont exemptes d’allergènes et riches en nutriments. Non seulement c’est un super aliment riche en vitamine E : et en fibres, c’est aussi une matière première dont la souplesse en fait un ingrédient hyper tendance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des souchets était évalué à 0,16 milliard USD en 2022 et devrait atteindre 0,30 milliard USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des noix de tigre

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (biologique, conventionnelle), taille (micro, petite et grande), type de produit (noix tigrées pelées, noix tigrées pelées, farine de noix tigrées, extrait de noix tigrées, huile de noix tigrées et autres), utilisation finale (industrie alimentaire, vente au détail, Ménage et autres), application (industrie alimentaire et pétrolière, industrie médicale, industrie cosmétique et autres), canaux de distribution (entreprise à entreprise, entreprise à consommateur et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Amandín (États-Unis), Ecoideas (Canada), The Chufa Original Company (Canada) Opportunités de marché Avantages pour la santé associés aux souchets chez les hommes

Demande croissante de noix tigrées pour le cancer et les maladies cardiovasculaires

Définition du marché

La noix tigrée est également connue sous le nom d’amande de terre car elle se trouve normalement dans les sols humides tels que les ranchs de noix, les rizières, les terrains de golf et les cours irriguées sous un climat chaud. Ces noix sont des tubercules comme l’igname. Ces noix sont plus modestes en termes de mâche, de taille et de goût minime comme la noix et l’amande. Les noix tigrées ont une teneur élevée en fibres et sont une source décente de protéines végétales.

Dynamique du marché des noix tigrées

Conducteurs

Demande croissante de noix tigrées dans l’industrie cosmétique

La demande de noix tigrées augmente dans le secteur cosmétique en raison de la présence de teneurs avantageuses dans les noix tigrées telles qu’une teneur élevée en acide oléique , en vitamines et en tocophérols dans les cosmétiques. De nombreuses huiles liées aux cosmétiques sont obtenues par pression à froid du tubercule de noix tigrées, qui est une huile apparentée obtenue par pression à froid du tubercule de noix tigrées, éliminant les tracas des procédures chimiques lors de son extraction. De cette manière, l’acteur du marché du souchet se concentre également sur le maintien de ses propriétés, qui aident à adoucir et à nourrir la peau et les cheveux.

Forte demande de produits à base de fibres

Le souchet est la principale source de fibres, ce qui augmentera la demande de souchet et stimulera le taux de croissance du marché. Les noix tigrées contiennent plus de fibres que les carottes, les graines de chia, le son d’avoine, le chou ou les prunes. Les fibres fonctionnent comme un régulateur de l’appétit : elles aident à maintenir et à perdre du poids. Il augmente également l’activité du système digestif et du transit intestinal.

Des opportunités

Avantages pour la santé associés aux souchets chez les hommes

On a constaté que les noix de tigre augmentaient la fertilité chez les hommes. Il est également connu comme une noix miracle car il aide à augmenter la libido masculine et guérit la dysfonction érectile (DE). Les principaux acteurs du marché des noix tigrées se concentrent sur l’augmentation de leurs capacités de production car ces noix ont une teneur élevée en zinc et peuvent établir un équilibre hormonal. De plus, en raison de la consommation de noix tigrées, la production de sperme a augmenté. En outre, de nombreuses entreprises capitalisent sur le marché des souchets pour accroître la visibilité de leurs produits dans les magasins de détail et les supermarchés. D’autre part, les souchets sont utilisés pour soigner les problèmes d’hypertension artérielle et de nombreuses autres maladies cardiovasculaires.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché des noix de tigre, aperçu et analyse par type de marché mondial des noix de tigre?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial des noix de tigre?

Que sont la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial des noix de tigre?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des noix de tigre?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des noix de tigre? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial des noix de tigre, le risque de marché et aperçu du marché du marché des noix de tigre?

