Marché des nano bioréacteurs 2021-2027 : demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – GE, Pall, Thermo Fisher, Merck

Résumé du marché mondial des nano bioréacteurs :

Le marché mondial des Nano bioréacteurs devrait croître à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des nanobioréacteurs sont les progrès technologiques croissants dans les bioréacteurs, la demande croissante de médicaments personnalisés, la croissance de l’industrie biopharmaceutique et biologique et l’augmentation du développement de médicaments orphelins.

Segmentation globale du marché des nanobioréacteurs :

Sur la base du matériau, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en verre, en acier inoxydable et à usage unique

Sur la base de Cell, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en cellules de mammifères, cellules bactériennes et cellules de levure

Sur la base de l’utilisation, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en production à l’échelle du laboratoire, production à l’échelle pilote et production à grande échelle

Sur la base de la molécule, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins, protéines recombinantes, cellules souches et thérapie génique

Sur la base du type de contrôle, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en manuel et automatisé (MFC)

Sur la base de la technologie, le marché des nano bioréacteurs est segmenté en sous-colonnes à mouvement induit par les vagues, sous-agitateurs et colonnes à bulles à usage unique.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des nano bioréacteurs en raison de l’augmentation du nombre d’installations de fabrication de bio et d’investissements dans cette région.

Acteurs clés mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Merck KGaA CerCell A/S Danaher Eppendorf AG Sartorius SA Groupe GEA Aktiengesellschaft GE Santé Applikon Biotechnologie Inc. BioTron Santé Bbi Biotech Shanghai Bailun Biotechnology Co. Ltd. Cellexus SA Pall Corporation Solutions biotechnologiques Solaris Pierre Guérin CESCO Bioingénierie Co. Ltd

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des nano bioréacteurs, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les nano bioréacteurs, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des nanobioréacteurs, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des nanobioréacteurs : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des nanobioréacteurs par régions

5 Analyse globale du marché des nanobioréacteurs par type

6 Analyse globale du marché des nanobioréacteurs par applications

7 Analyse globale du marché des nanobioréacteurs par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des nanobioréacteurs

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des nanobioréacteurs 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

