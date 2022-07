Marché des munitions de gros calibre 2021 Production, revenus, taux de croissance, prix et marge brute, opportunités et prévisions 2028

La du marché mondial des munitions de gros calibre devrait atteindre 452,5 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 2,5 %, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les développements technologiques importants dans le domaine des munitions, tels que le tir de projectiles à grande vitesse, les systèmes de guidage laser et la technologie de ciblage de précision, ainsi que l’augmentation de l’instabilité politique et du terrorisme, stimulent la croissance des revenus du marché.

L’augmentation du déploiement des forces armées à l’étranger et la demande croissante de soutien de la puissance de feu sur le champ de bataille stimulent la croissance des revenus du marché. La poudre à canon, les explosifs et autres charges sont utilisés dans les munitions de gros calibre, et ces munitions ont le potentiel de causer des dommages à la cible ou à d’autres missions de munitions tactiques. Il peut être utilisé dans une variété de missions, ainsi que contre des cibles aériennes, navales et terrestres. De grandes entreprises ont créé des munitions de gros calibre avec une variété de caractéristiques, y compris un traceur d’entraînement à la cible, un explosif à double usage, un double usage perforant avec autodestruction et un traceur antipersonnel. Selon le type de projectile et les besoins, ces munitions de gros calibre sont utilisées dans une gamme d’applications militaires.

Les cadres économiques, juridiques et politiques varient d’un pays à l’autre, ce qui entraîne des restrictions variables régissant les armes, les munitions et d’autres équipements militaires, ce qui devrait constituer une contrainte majeure pour la croissance des revenus du marché. C’est l’un des problèmes les plus importants qui affectent les principaux acteurs de l’industrie des munitions. Malgré cet inconvénient, plusieurs bénéfices et avantages apportés par les munitions de gros calibre sont susceptibles d’augmenter leur déploiement au cours de la période de prévision.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des munitions de gros calibre contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché sont BAE Systems PLC, Diehl Stiftung & Co. KG, Nexter Group, Northrop Grumman Corporation, Rheinmetall AG, RUAG AG, Saab AB, Denel Land Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems et Nammo AS.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial des munitions de gros calibre marché

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou des services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour fournir des informations dans les tendances et opportunités récentes

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives régionales du marché des munitions de gros calibre :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Emergen Research a segmenté le marché mondial des munitions de gros calibre en fonction du type de produit, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 –2028)

Munitions d’artillerie Munitions

de chars Munitions de

mortier Application de munitions

navales

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

grenades propulsées

Réservoir

Distributeur

Perspectives du canal de distribution des canons navals (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

ventes directes

de

Questions clés répondues dans le Rapport :

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Munitions de gros calibre d’ici 2028 ?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Munitions de gros calibre tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché Munitions de gros calibre?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

