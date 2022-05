Marché des mousses céramiques | Rapport, par développement, tendances, marché des enquêtes et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mousses céramiques connaîtra un TCAC de 7,40 % . Le rapport sur le marché des mousses céramiques analyse la croissance, qui est actuellement due à la concentration de différentes automobiles et autres utilisateurs d’automobiles applicables sur une demande accrue de véhicules électriques dans différentes régions avec des variantes modernes.

La mousse de céramique est un matériau perméable et fragile fabriqué à partir de céramique. Les mousses céramiques sont largement utilisées dans les canaux de gaz chauds, la fabrication pharmaceutique et les applications biomédicales. Les mousses céramiques sont largement utilisées dans les applications à haute température, elles sont donc largement adoptées dans les industries de la coulée des métaux. L’utilisation croissante des mousses céramiques comme filtres dans l’industrie de la coulée des métaux, ainsi que les réglementations strictes en matière de contrôle de la pollution, sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial des mousses céramiques. L’augmentation de la demande d’infrastructures résidentielles et non résidentielles isolées thermiquement et insonorisées a encore accéléré la croissance. Les matériaux légers sont de plus en plus populaires dans les applications automobiles, aérospatiales et de défense. Son utilisation accrue dans ces industries a alimenté l’utilisation d’additifs spécifiques dans des compositions précises,

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des mousses céramiques sont Honeywell International Inc., Saint-Gobain, Axens, Ltd, SK global chemical Co. Ltd., Total, GS Caltex Corporation, Galp, Marathon Petroleum Corporation, Devson Catalyst Private Limited, Global Precision Ball & Roller., Idemitsu Kosan Co. Ltd., COSMO ENERGY HOLDINGS Co. Ltd., Fineway Inc., Valero Marketing and Supply Company, Ferro Corporation, Stratasys Ltd., Xjet Applied Ceramics, Inc., Ortech Advanced Ceramics, Anoop Ceramics, Vinayak Techno Ceramics et Khyati Ceramics entre autres.

Portée du marché mondial des mousses céramiques et taille du marché

Le marché des mousses céramiques est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des mousses céramiques est segmenté en oxyde de zirconium, carbure de silicium, oxyde d’aluminium, oxyde de titane, oxyde de silice, oxyde de magnésium/magnésie, alliage et autres. Autre est en outre sous-segmenté en oxyde de silice, oxyde de magnésium/magnésie et alliage.

Sur la base de l’application, le marché des mousses céramiques est segmenté en filtration de métal en fusion, isolation thermique et acoustique, filtres d’échappement automobile, revêtement de four, support de catalyseur et autres. Autre est en outre sous-segmenté en échafaudages pour les piles à combustible et les batteries, la fabrication de moules et l’ingénierie des tissus osseux.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des mousses céramiques est segmenté en industrie alimentaire, synthèse chimique et contrôle de la pollution, bâtiment et construction, matériaux biologiques, aviation, automobile et autres. Autre est en outre sous-segmenté en électronique et biomédical.

Analyse au niveau du pays du marché des mousses céramiques

Le marché des mousses céramiques est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des mousses céramiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section par pays du rapport sur le marché des mousses céramiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

