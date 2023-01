Marché des moteurs embarqués – Aperçu de l’analyse par facteurs essentiels et tendances de l’industrie jusqu’en 2029

Ce rapport de marché met à disposition tous les détails sur les données historiques sur l’industrie, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Le gagnant Ce rapport met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Le rapport d’étude de marché sur les moteurs à roues fournit des connaissances sur tous les facteurs ci-dessus grâce à des études de marché transparentes, approfondies et de qualité supérieure. Et pour y parvenir, tous les principaux sujets d’analyse des études de marché ont été pris en compte, depuis la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements clés du marché et les méthodologies de recherche de premier ordre. De plus, le rapport d’activité In-Wheel Motors est l’effort méticuleux d’une équipe innovante, passionnée, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

La taille du marché des moteurs dans les roues devrait être évaluée à 6 464,48 millions USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 32,85 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

Paysage de compétition :

Ce rapport fournit une analyse de la part de marché au niveau de l’entreprise basée sur les ventes et les revenus annuels de l’entreprise par segment, dans toutes les industries d’utilisation finale cibles. Le marché a été prédit sur la base d’un taux de change constant. Le rapport fournit des profils détaillés de la concurrence et des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial.

Les principaux concurrents opérant sur le marché des moteurs-roues sont Protean, Elaphe Propulsion Technologies Ltd., ZIEHL-ABEGG, Printed Motor Works, NTN Corporation, e-Traction BV, DANA TM4 INC., ECOMOVE et NSK Ltd. TAJIMA MOTOR CORPORATION, YASA Limited, Schaeffler India Limited, Tesla,

et Volkswagen parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

*Remarque : Des entreprises supplémentaires peuvent être incluses sur demande.

Étendue du marché mondial des moteurs de roue et taille du marché

Le marché des moteurs dans les roues est segmenté en fonction du composant, du type de refroidissement, du type de moteur, de la puissance de sortie, du type de propulsion et du type de véhicule. La croissance entre les segments aide à analyser les niches et les stratégies d’accès au marché et à déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des moteurs intégrés aux roues est segmenté en suspension, rotors et stators, roulements de roue et systèmes de freinage régénératif.

Basé sur le type de refroidissement, le marché des moteurs de roue est divisé en refroidi par air et refroidi par eau.

Sur la base du type de moteur, le marché des moteurs dans les roues est segmenté en moteurs à flux axial et moteurs à flux radial.

Sur la base de la puissance de sortie, le marché des moteurs de roue est segmenté en jusqu’à 60 kW, 60-90 kW et plus de 90 kW.

Le marché des moteurs-roues est segmenté en fonction du mode de propulsion dans les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV).

En fonction du type de véhicule, le marché des moteurs-roues est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Marché mondial des moteurs de roue : méthodologie de recherche

Un certain nombre de sources primaires et secondaires ont été consultées au cours de la recherche. Des entretiens approfondis ont été menés par nos analystes, et les informations et les idées obtenues ont été utilisées pour valider les informations obtenues grâce à la recherche secondaire. Le rapport comprend également des explications sur les hypothèses et les abréviations utilisées à des fins de recherche. Les données collectées ont été validées à l’aide de méthodes de triangulation pour fournir des informations quantitatives et qualitatives utiles sur le marché des moteurs-roues.

Une brève perspective du marché offerte dans le rapport décrit les aspects macroéconomiques qui influencent la croissance du marché des moteurs de roue, qui comprend le taux de croissance du PIB mondial, de nouveaux projets dans les secteurs verticaux et divers taux de croissance de l’industrie d’utilisation finale. Ce rapport est une véritable source d’informations sur le marché des moteurs de roue, permettant aux lecteurs de prendre des décisions factuelles sur l’orientation future de l’entreprise.

Marché mondial des moteurs de roue, par composant (suspension, rotor et stator, roulement de roue, système de freinage régénératif), type de refroidissement (refroidi par air, refroidi par eau), type de moteur (moteur à flux axial, moteur à flux radial), sortie (vers le haut) ~ 60 KW, 60-90KW, 90KW ou plus), type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique à pile à combustible (FCEV), véhicule électrique hybride (HEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)), véhicule type (voiture de tourisme, véhicule utilitaire) ), tendances et prévisions du secteur pour 2028

Analyse du marché géographique des moteurs dans les roues :

Le dernier rapport de business intelligence analyse le marché des moteurs de roue en termes de couverture du marché et de clientèle dans les principales régions géographiques du marché. Le marché des moteurs de roue peut être divisé géographiquement en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique . Cette section du rapport fournit une évaluation précise de la présence du marché Moteurs In-Wheel dans les régions clés. Définissez la part de marché, la taille du marché, les ventes, le réseau de distribution et les canaux de distribution pour chaque segment régional.

Que propose le rapport ?

– Taille et prévisions de l’industrie : les analystes de l’industrie ont fourni des prévisions historiques, actuelles et projetées de la taille de l’industrie en termes de coût et de volume.

– Opportunités futures : dans cette partie du rapport, les concurrents de l’automobile reçoivent des données sur les aspects futurs que l’industrie automobile offrira.

– Tendances et développements de l’industrie : Ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances survenant sur le marché des moteurs de roue et de leur impact attendu sur la croissance globale.

– Étude sur la segmentation de l’industrie : dans cette partie du rapport, une analyse détaillée des principaux segments de l’industrie des moteurs de roue ainsi que le type de produit, les applications et les secteurs verticaux a été effectuée.

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché In-Wheel Motors reçoivent des informations essentielles sur les régions à forte croissance et leurs pays, les aidant à investir dans des régions lucratives.

– Paysage concurrentiel : cette section du rapport met en lumière le paysage concurrentiel du marché automobile, en se concentrant sur les stratégies importantes prises par les acteurs pour consolider leur position au sein de l’industrie automobile.

indice:

1. Introduction

2 Méthodologie de recherche

3 résumé

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 tendances de l’industrie

7 Conformité sur le marché des moteurs-roues

8 Marché mondial des moteurs de roue, par service

9 Marché des moteurs intégrés, par type de déploiement

10 Marché des moteurs intégrés, par taille d’organisation

11 Analyse du marché des moteurs de roue, vertical

12 Analyse géographique

13 Paysage concurrentiel

14 profil détaillé de l’entreprise

15 rapports connexes

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous fournirons le rapport selon votre demande.)

Ce que propose l’étude de marché sur les moteurs embarqués gérés :

Managed In-Wheel Motors Industry fournit une évaluation de l’analyse au niveau régional à travers la production, les ventes, la consommation, l’importation et l’exportation.

L’industrie des moteurs de roue gérés fournit aux fabricants des informations de base, les catégories de produits, le chiffre d’affaires, le prix et la marge brute (2019-2019).

Prévisions du marché des moteurs-roues gérés pendant au moins 7 ans dans tous les segments mentionnés

Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

L’industrie mondiale des moteurs de roue gérés partage des moteurs, des contraintes, des opportunités, des menaces, des défis et des opportunités d’investissement.

Stratégies pour les nouveaux entrants sur le marché des moteurs de roue gérés

Processus de fabrication, fournisseurs, analyse des prix, de la production et de la consommation, analyse du mode de transport et des coûts, analyse de la chaîne industrielle

Profil de l’entreprise avec stratégie détaillée, données financières et développements récents

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections individuelles chapitre par chapitre ou des versions régionales du rapport, telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

