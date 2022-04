Marché des moteurs électriques 2021 Taille, part, tendance et opportunités, analyse PESTEL, CAGR et étude de la chaîne de valeur jusqu’en 2030

Le marché mondial des moteurs électriques atteindra un milliard de dollars USD d’ici 2027. Le marché mondial des moteurs électriques atteindra un milliard de dollars USD d’ici 2027. Le marché mondial des moteurs électriques est évalué à environ un milliard de dollars USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance $ % sur la période de prévision 2021-2027.

Les moteurs électriques sont principalement utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et automobile. Ainsi, l’augmentation de la demande d’énergie électrique couplée à des dépenses importantes dans la production d’électricité. Le besoin de l’industrie de l’utilisateur final doit être satisfait. Ainsi, la demande de moteurs électriques devrait augmenter prochainement.

De plus, la sensibilisation croissante à l’environnement et la demande croissante de véhicules électriques sont des facteurs qui contribuent à la croissance du marché. Par exemple : selon l’AIE, en 2019, les ventes mondiales d’automobiles électriques ont dépassé 2,1 millions, dépassant le record de l’année précédente de 7,2 millions. Cependant, le manque de sensibilisation des petites et moyennes entreprises à l’utilisation du véhicule intelligent et à la disponibilité de substituts tels que le charbon, le pétrole et le diesel entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027. En outre, l’augmentation des initiatives cohérentes du gouvernement et l’augmentation des investissements dans l’industrie des véhicules électriques devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des moteurs électriques en tenant compte de diverses régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde conduit à l’analyse que l’Asie-Pacifique est la région importante en raison de la part de marché des préoccupations environnementales, à travers le monde en termes de part de marché en raison de la sensibilisation croissante à Considérant que, l’Amérique du Nord devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que l’augmentation des entreprises de fabrication bien développées créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché des moteurs électriques dans la région Amérique du Nord.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Toshiba Corporation

ABB Ltd.

Ametek Inc

Aquion Energy, Inc.

Emerson Electric Co.

Johnson Electric Holdings Limitée

Siemens SA

Automatisation Rockwell

TECO-Westinghouse Motor Company

Compagnie générale d’électricité

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs. Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type de moteur :

CC

CA

Par candidature :

Résidentiel

Commercial

Industriel

Automobile

Par tension :

Moins de 1 kV

Entre 1 kV et 6 kV

Supérieur à 6 KV

Par région:

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

Allemagne

France

Espagne

Italie

CHEVREUIL

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial des moteurs électriques dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

