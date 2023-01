Marché des moteurs à combustion à hydrogène 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

On estime que le marché des moteurs à combustion à hydrogène projette un TCAC de 8 . 7 % au cours de la période de prévision . Les moteurs à combustion à hydrogène , généralement la version modifiée des moteurs à combustion à essence conventionnels , nécessitent de l’hydrogène pour la propulsion du véhicule . Ces moteurs peuvent tirer parti des technologies actuelles , offrant une solution zéro émission pour des applications spéciales tout en encourageant la croissance de l’infrastructure hydrogène à l’échelle mondiale . De plus, de nombreuses entreprises investissent dans la R&D pour introduire de l’hydrogène efficace – moteurs à combustion pour tous les types de véhicules, ce qui soutient la croissance du marché à l’échelle mondiale . Par exemple, en août 2021, Rio Tinto et Komatsu se sont associés pour une exploitation minière à zéro émission , y compris des camions à hydrogène .

Le moteur à combustion à hydrogène en est encore à ses balbutiements ; cependant, les conséquences des émissions de CO2 dans les économies développées et émergentes, telles que l’U . S. _ et la Chine, encouragent les régulateurs à promouvoir l’adoption de moteurs à combustion interne à hydrogène . En Europe, le gouvernement a exhorté les constructeurs à réduire les émissions de CO2 des nouveaux camions routiers d’environ 30 % à partir de 2030 . De même, l’U . S. _ et la Chine ont représenté des objectifs respectifs de réduction des émissions . Ceci, à son tour, crée des opportunités de croissance pour les acteurs du marché intérieur dans les régions respectives .

Impact du COVID – 19 sur le marché des moteurs à combustion à hydrogène

La propagation du nouveau COVID – 19 a fortement comprimé le marché mondial des moteurs à combustion à hydrogène . Chaque marché est incertain en ces temps, les pays du monde entier souffrant des effets déstabilisateurs de la pandémie . Alors que le COVID – 19 se propage à travers le monde, les gouvernements du monde entier ont donné des ordres pour ralentir la transmission du virus en imposant un verrouillage strict dans diverses économies, ce qui a restreint les activités des véhicules, freinant la croissance du marché au milieu de la pandémie . L’épidémie post – COVID – 19, bien que la pleine capacité de production n’ait pas encore été atteinte, le marché devrait croître avec un fort potentiel dans un proche avenir .

Segmentation du marché mondial des moteurs à combustion à hydrogène

Le marché des moteurs à combustion à hydrogène a été segmenté en technologies, applications et régions .

Par Technologies Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Échange membranaire de protons Pile à combustible à acide phosphorique Autres



Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Véhicule de tourisme Véhicule commercial Navires Autres



Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique ) Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine ) Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe ) Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique ) Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )



La membrane échangeuse de protons représente la part majeure du marché des moteurs à combustion à hydrogène

Sur la base des technologies, le marché mondial des moteurs à combustion à hydrogène est segmenté en échange de membrane protonique, pile à combustible à acide phosphorique et autres . Pour compléter la réaction électrochimique, la membrane échangeuse de protons joue un rôle vital qui conduit les protons de l’anode à la cathode à travers la membrane . Un moteur à hydrogène est alimenté en hydrogène, qui est oxydé à l’anode, et en oxygène qui est réduit à la cathode . La croissance du segment devrait s’accélérer au cours de la période de prévision, soutenue par son adoption en augmentation rapide à l’échelle mondiale . De plus, les piles à combustible à acide phosphorique ( PAFC ) sont des piles à combustible qui utilisent de l’acide phosphorique liquide comme électrolyte.. Ceci est largement utilisé en raison de sa stabilité, de ses performances et de son coût, contribuant à la croissance du marché au cours de la période de prévision .

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, on estime que l’Amérique du Nord représentera la majeure partie du marché des moteurs à combustion à hydrogène au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’investissement croissant en R&D pour développer des solutions innovantes, pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. En outre, les initiatives du gouvernement américain en faveur de sources durables alimentent également la croissance du marché dans la région.

La région Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des moteurs à combustion à hydrogène au cours de la période de prévision. Ceci est soutenu par l’expansion croissante des prix du carburant des principaux acteurs du marché de la région, propulsant la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché

Ce rapport de recherche contient une revue des principales entreprises du marché des moteurs à combustion à hydrogène et de leurs stratégies gagnantes, ainsi qu’une étude de leurs stratégies de développement et de commercialisation. Il comprend également des profils de grandes entreprises, telles que Rio Tinto, Komatsu, Honda, Toyota, JCB, BMW, MAN et autres. Ces acteurs du marché ont utilisé diverses méthodes ou technologies de pointe pour augmenter leur part de marché ou maintenir leur leadership.