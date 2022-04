Marché des montres-bracelets 2021 Analyse de la tendance clé, de la dynamique de l’industrie et de la croissance future 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des montres-bracelets. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Montre-bracelet présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Au cours de la dernière décennie, les montres-bracelets ont gagné en popularité en tant qu’accessoire de mode plutôt qu’en tant qu’appareil permettant de lire l’heure. Cette reconnaissance peut être attribuée à la grande notoriété de la marque parmi les consommateurs de la génération Y, à l’approbation des célébrités et aux stratégies de marketing agressives adoptées par les marques de mode. Delhi, Mumbai et Bengaluru sont les principaux marchés des montres-bracelets en Inde, en termes de volume de ventes.

Aperçu du marché

Le segment des montres-bracelets représente environ 80 % du marché indien de l’horlogerie. Le marché des montres-bracelets en Inde était évalué à 94,55 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 192,74 milliards INR d’ici 2024, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 13,21 %, au cours de la période de prévision (2019-2024) . Au cours des dernières années, les montres connectées et les montres haut de gamme ont connu une croissance significative de la demande et de la popularité. Ces deux éléments sont les principaux éléments qui ont contribué à la croissance rapide du marché des montres -bracelets. La réduction des taux de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les montres de luxe et la sensibilité croissante des consommateurs à la mode ont encore accéléré la croissance du marché. De plus, avec la progression du paysage de la vente au détail et l’augmentation de la vente au détail sur Internet, la vente de montres-bracelets devrait connaître une augmentation rapide sur le marché indien. Cependant, la présence de produits contrefaits est un défi majeur pour le marché. Le marché en développement des bracelets de fitness et des trackers d’activité en tant que substituts des montres intelligentes entrave également la croissance du marché des montres-bracelets.

Analyse des segments de marché

Sur la base de la gamme de prix des produits, le marché des montres-bracelets en Inde est segmenté en segments de prix de masse, de prix économiques et de prix haut de gamme. En Inde, le segment des prix de masse est exploité principalement par le secteur non organisé. La clientèle du segment de prix économique est la plus élevée et comprend principalement la démographie millénaire et active du pays. Les revenus générés par la vente de produits dans le segment des prix économiques représentaient environ 37,95 % des revenus globaux du marché en 2018. La demande de montres de marque haut de gamme devrait augmenter à un taux de croissance rapide d’environ 13,75 % au cours de cette période, en raison à l’augmentation du revenu disponible moyen, à l’expansion régulière du réseau de vente au détail par les marques de mode internationales dans les villes de niveau II et de niveau III et à l’augmentation de la conscience de la mode parmi les gens.

Analyse de la concurrence

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Titan Company Limited, Casio India Co. Private Limited, Rolex Watch Company Private Limited et Timex Group India Limited. Parmi ces acteurs accomplis, l’industrie est dirigée par Titan Company Limited, qui représente environ 40 % du marché global des montres-bracelets, depuis près d’une décennie. Dans le cadre d’une décision stratégique visant à conquérir une part de marché plus élevée, les acteurs tentent de diversifier leurs portefeuilles de produits en introduisant des montres intelligentes dans leur portefeuille de produits. En 2019, le volume global des ventes de montres intelligentes en Inde était d’environ 34 200 unités. Les entreprises proposent des gammes de produits innovantes intégrant de nouvelles fonctionnalités et technologies susceptibles d’intensifier encore la concurrence.

Entreprises couvertes

Timex Group India Limited

Titan Company Limited

Casio India Co. Private Limited

Citizen Watches (Inde) Private Limited

Fossil India Private Limited

PA Time Industries (Montres Maxima)

Rolex Watch Company Private Limited

Swatch Group (Inde) Private Limited

