Marché des monoterpènes à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Marché mondial des monoterpènes, par type de résine (résine de monoterpènes liquides et résine de monoterpènes solides), industrie des utilisateurs finaux (aliments et boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques et caoutchouc et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark , Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, du Brésil, de l’Argentine, du reste de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des monoterpènes

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des monoterpènes projettera un TCAC de 8,00 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’ industrie alimentaire et des boissons, l’augmentation constante de la population dans le monde, la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits alimentaires de haute qualité et nutritionnels , la demande croissante d’ huiles essentielles et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des monoterpènes. . Par conséquent, la valeur marchande, qui était de 136,4 milliards USD en 2020, grimperait à 252,46 milliards USD d’ici 2028.

Les monoterpènes sont des composés présents dans les huiles essentielles qui peuvent être extraits des plantes ou trouvés chez les animaux. Les monoterpènes sont une classe de terpènes qui se composent de deux unités d’isoprène et ces composés sont responsables du développement de l’arôme et de la saveur. Les monoterpènes sont utilisés pour un large éventail d’applications telles que la fabrication d’huiles de vapotage, de lotions pour les thérapies, d’aliments et de boissons d’importance thérapeutique. Cela est dû à la prise de conscience croissante de leurs propriétés bénéfiques. Les monoterpènes sont efficaces dans le traitement des cancers précoces et avancés tels que le cancer mammaire, le cancer du foie, le cancer du poumon et autres. Le monoterpène a souvent une forte odeur et offre des capacités de résistance élevées et est utilisé comme parfum ou arôme naturel dans de nombreuses applications.

La sensibilisation croissante à la santé, la demande croissante de compléments alimentaires au sein de la population, l’attention croissante portée aux progrès technologiques par le secteur des parfums et des arômes et la mondialisation croissante sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des monoterpènes. Le mode de vie changeant et évolutif, la croissance de la pénétration des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, et l’augmentation de la demande du produit par les industries des utilisateurs finaux telles que les cosmétiques et les soins personnels sont d’autres facteurs importants agissant comme déterminants de la croissance du marché des monoterpènes. Risques croissants de divers troubles et maladies chroniques, la préférence croissante des consommateurs pour les sources d’aliments naturels et biologiques, les récentes avancées technologiques dans le secteur de la santé, la prise de conscience croissante de l’impact des produits non biodégradables sur l’environnement et l’intérêt croissant des fabricants de médicaments pharmaceutiques pour l’application de monoterpènes induiront davantage la croissance dans la valeur marchande des monoterpènes.

