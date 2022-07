Marché des moniteurs ECG portables aux perspectives de croissance et au scénario futur par les principaux acteurs 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Dans ce rapport, les tendances de l’industrie sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. En outre, les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont affichés dans ce rapport de marché. Ce rapport de marché couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont menées avec dévouement pour offrir un document d’étude de marché exceptionnel pour la niche.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des moniteurs ECG portables

Le marché des moniteurs ECG portables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,40 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 7,74 USD milliards d’ici 2027. L’incidence croissante des maladies chroniques contribuera à accélérer la croissance du marché des moniteurs ECG portables.

Principales entreprises

Medtronic, Philips, OMRON Corporation, BioTelemetry Inc, Apple, Dexcom, Abbott, Masimo, GE Healthcare, Bio-Beat, iRhythm, VitalConnect, Mintti, Preventice Solutions, Inc, Contec Medical Systems, Biotricity, Verily, ten3T Healthcare, Fitbit, Inc et Huawei Technologies Co., Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial des moniteurs ECG portables, par type (filaire, sans fil), application (fibrillation auriculaire, angine de poitrine, athérosclérose, dysrythmie cardiaque, insuffisance cardiaque congestive (CHF), maladie coronarienne, crise cardiaque, bradycardie, tachycardie), utilisateur final (hôpitaux, Soins à domicile, Centre de diagnostic/Cliniques), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie à 2027

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Moniteurs ECG portables

Le paysage concurrentiel du marché des moniteurs ECG portables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des moniteurs ECG portables.

La prise de conscience croissante de la forme physique et des modes de vie sains, la préférence croissante pour la connectivité sans fil parmi les prestataires de soins de santé, le nombre croissant d’applications de soins de santé basées sur les smartphones sont quelques-uns des facteurs à l’origine de la croissance du marché des moniteurs ECG portables au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Sur d’autre part, la sensibilisation et la préférence croissantes pour les soins de santé à domicile et l’adoption croissante des plates-formes mobiles créeront plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des moniteurs ECG portables au cours de la période susmentionnée.

Les normes et réglementations défavorables et les problèmes de sécurité des données peuvent entraver la croissance du marché des moniteurs ECG portables au cours de la période susmentionnée. La durée de vie limitée de la batterie et la complication de la conception de l’appareil constitueront des défis pour la croissance du marché des moniteurs ECG portables.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Portée du marché des moniteurs ECG portables et taille du marché

Le marché des moniteurs ECG portables est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des moniteurs ECG portables est segmenté en filaire et sans fil.

Sur la base de l’application, le marché des moniteurs ECG portables est segmenté en fibrillation auriculaire, angine de poitrine, athérosclérose, dysrythmie cardiaque, insuffisance cardiaque congestive (ICC), maladie coronarienne, crise cardiaque, bradycardie et tachycardie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des moniteurs ECG portables est segmenté en hôpitaux, soins à domicile et centres / cliniques de diagnostic.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des moniteurs ECG portables vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des moniteurs ECG portables, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des moniteurs ECG portables. Les données sont disponibles pour la période historique 2020-2027.

