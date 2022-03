Marché des miroirs intelligents analysé par la croissance des entreprises, les facteurs de développement et les tendances futures d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des miroirs intelligents comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le miroir intelligent est également appelé miroir virtuel. Le smart est le miroir intégré aux technologies électroniques et intelligentes telles que l’IoT, la réalité augmentée, les affichages électroniques de haute qualité et bien d’autres technologies. De plus, le miroir intelligent peut contrôler à l’aide de téléphones intelligents, d’ordinateurs ou de tablettes. Miroir intelligent le plus utilisé dans l’industrie automobile et dans les magasins de détail pour offrir un meilleur confort aux utilisateurs. De nombreux magasins de détail de luxe ont utilisé un miroir intelligent pour offrir un dressing virtuel aux clients. Le miroir intelligent a une large application dans divers secteurs tels que l’automobile, la santé, la vente au détail et le marketing, la consommation et autres.

Le marché mondial des miroirs intelligents devrait enregistrer un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché des miroirs intelligents:

Le marché mondial des miroirs intelligents est segmenté en six segments notables qui sont les composants, la technologie, le type, la fonctionnalité, la fonction de réalité augmentée et l’application.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciel et services. En 2018, le matériel devrait dominer les parts de marché et devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2018, Séura a été récompensé comme « Meilleur produit Smart Home 2018 » par Electronic House pour récompenser les meilleurs technologies, produits et services pour la maison intelligente. Le prix a rendu l’entreprise plus populaire sur le marché des miroirs intelligents.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en matériaux intelligents et technologies embarquées. En 2018, les matériaux intelligents devraient dominer les parts de marché et devraient croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juillet 2018, Toyota a décerné un prix nommé comme prix d’analyse de la valeur à Ficosa Internacional SA. Ce prix récompense la capacité de l’entreprise à optimiser le rapport fonction/coût.

Sur la base du type, le marché est segmenté en rétroviseurs extérieurs et rétroviseurs intérieurs. En 2018, le marché intérieur devrait dominer les parts de marché et devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2018, le département américain de la Défense (DoD) a accordé un contrat de 98,3 millions de dollars à Gentex Corp pour la protection des yeux au laser. Le contrat est une bonne occasion pour l’entreprise d’obtenir plus de contrats pour le même.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché est segmenté en connecté et non connecté. En 2018, le marché non connecté devrait dominer les parts de marché et devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En janvier 2018, le gentex a lancé de nouvelles technologies de vision arrière, la biométrie automobile et les fonctionnalités de connectivité des véhicules lors du salon de l’électronique grand public. Le lancement a augmenté le portefeuille de produits de l’entreprise.

Sur la base de la fonctionnalité de réalité augmentée, le marché est segmenté en miroir intelligent AR et miroir intelligent non AR. En 2018, le marché des miroirs intelligents AR devrait dominer les parts de marché et devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin 2018, Magna International Inc a acquis OLSA Spa pour fournir aux constructeurs automobiles des produits d’éclairage.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en automobile, soins de santé, vente au détail et marketing, autres. En 2018, l’automobile devrait dominer les parts de marché et devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre, Magna International Inc a acquis BÖCO Böddecker & Co. GmbH & Co. KG pour acquérir des connaissances sur les systèmes de fermeture innovants pour automobiles.



Analyse au niveau du pays du marché des miroirs intelligents

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial des miroirs intelligents, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants. sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principales entreprises opérant sur le marché des miroirs intelligents comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont ELECTRIC MIRROR, INC., Séura, Murakami Corporation, Ficosa Internacional SA, SL, Mirrocool, Memomi, PERSEUS MIRRORS, actiMirror, GLANCE DISPLAYS, On The Wall, Inc, ad notam AG, DENSION LTD, Embrace, Gentex Corporation et MAGNA INTERNATIONAL INC

DEVELOPPEMENTS récents:

En avril 2016, Magna International Inc a acquis BÖCO Telemotive AG. pour fournir des services d’ingénierie électronique automobile.

En octobre 2015, Magna International Inc a acquis Stadco Ltd.AG. pour fournir une carrosserie en blanc indépendante de niveau 1.

En février 2015, Magna International Inc a acquis Philips & Lite-On Digital Solutions – Business pour entrer sur le marché des écrans et des composants électroniques.

L’étude de marché Smart Mirror couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Miroir intelligent

Catégorisation du marché Miroir intelligent pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché Smart Mirror et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Smart Mirror

