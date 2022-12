Marché des microphones sans fil Dernières innovations, tendances à venir, principales entreprises, croissance, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des microphones sans fil devrait atteindre la valeur de 2 904,13 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision. Le «portable» représente le plus grand segment technologique du marché des microphones sans fil en raison des développements rapides des voies technologiques pour commercialiser l’utilisation du microphone sans fil portable. Le rapport sur le marché des microphones sans fil couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Les informations fournies dans le rapport d’analyse du marché mondial des microphones sans fil guideront certainement l’augmentation des connaissances et des compétences décisionnelles de l’entreprise, offrant ainsi une immense opportunité de croissance. Les informations sur le marché de ce rapport contribueront à augmenter le taux de retour et à renforcer l’avantage concurrentiel à l’intérieur. Ce rapport de marché personnalisé fournit des services adaptés au défi exact. Qu’il s’agisse d’un travail d’enquête, d’entretiens approfondis ou d’une combinaison de plusieurs méthodes, le rapport marketing sur les microphones sans fil associera la méthodologie et le personnel appropriés aux besoins de l’entreprise. Une équipe d’analystes compétents recueille, analyse et synthétise les données pour accomplir des tâches difficiles sans fixer d’attentes improbables.

Dynamique du marché des microphones sans fil

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Montée en puissance de la technologie des microphones sans fil

L’automatisation croissante dans le secteur automobile a augmenté la demande de divers types de produits liés aux microphones sans fil, qui sont utilisés dans les systèmes d’assistance à la conduite, les contrôleurs, les dispositifs intégrés d’alimentation, la télématique et les systèmes de positionnement global (GPS). Ces appareils sont largement utilisés dans les véhicules électriques (VE) et les véhicules autonomes. Par conséquent, on estime que l’augmentation de la demande de voitures électriques stimulera l’adoption du produit au cours de la période de prévision. Avec l’avènement des technologies connectées, l’industrie manufacturière se transforme rapidement.

Augmentation de l’adoption de l’électronique grand public de nouvelle génération

L’électronique grand public est un gadget électronique qui peut se connecter, partager et interagir avec ses utilisateurs et d’autres appareils intelligents. Une taille plus petite et une puissance de calcul plus élevée de quelques gigaoctets le distinguent des appareils électroniques grand public présents sur le marché.

Les investissements continus des acteurs de l’industrie dans la R&D pour le développement de nouveaux produits électroniques grand public intelligents, notamment les smartphones, les appareils portables intelligents et les maisons intelligentes, augmentent la demande de microphones sans fil.

Demande croissante pour les composants électroniques souples

L’électronique douce est une classe émergente d’appareils électroniques flexibles et extensibles. L’électronique souple et conformable émerge rapidement et est envisagée comme l’avenir des appareils électroniques de nouvelle génération où les appareils peuvent être facilement déployés dans divers environnements, tels que des implants sur le corps, sur la peau ou biomédicaux. L’électronique moderne nécessite des conducteurs électriques comme élément de base pour les appareils et systèmes électroniques extensibles.

Limitations en termes de sensibilité, de bruit et de consommation électrique

Les microphones sans fil sont sujets aux interférences, au bruit, aux pertes de signal et à de nombreux autres problèmes RF. Ces problèmes peuvent être désastreux pour les productions en direct et les systèmes installés. Tout le monde peut se souvenir d’un moment où un micro sans fil a subi des décrochages statiques ou intermittents lors d’un événement en direct. De plus, des blocages de signal peuvent survenir avec les microphones sans fil en raison de barrières dans votre zone de diffusion ou de la distance physique entre l’émetteur et le récepteur.

Les microphones génèrent extrêmement peu d’électricité, ce qui est logique compte tenu de la légèreté que doivent avoir les éléments mobiles pour suivre avec précision les ondes sonores. Lorsqu’il est exposé à un niveau de pression acoustique défini, la sensibilité du microphone reste la même et produit un certain signal. Cependant, un microphone sans fil a tendance à consommer une grande quantité d’énergie et le temps nécessaire pour charger un microphone sans fil est considérablement plus élevé, ce qui constitue un inconvénient majeur pour le marché.

Hausse des prix des métaux pesant sur les coûts de production globaux des composants

Le microphone sans fil contient une variété de métaux, quels que soient les produits. L’environnement des appareils électroniques au quotidien est constitué de nombreux composants contenant des métaux tels que l’or, l’argent, le cuivre et le palladium. Des téléphones cellulaires aux modems et aux ordinateurs, l’électronique trouve un nouveau souffle sur le marché. Chaque métal possède des caractéristiques particulières, allant d’une conductivité supérieure à des propriétés isolantes inégalées qui les rendent parfaits pour les composants électroniques. Les métaux sont caractérisés comme critiques lorsque leurs taux d’approvisionnement sont faibles par rapport à une demande croissante. À mesure que la demande de métaux augmente, le prix de certains augmente également. Le cuivre est utilisé pour son excellente conductivité et sa malléabilité (capacité à être façonné et écrasé). Le nickel, le chrome, l’aluminium, le plomb, l’argent et l’étain sont également utilisés dans diverses industries.

. Déploiement croissant de microphones pour diverses applications

Le développement de technologies avancées, d’automatisation et de systèmes de contrôle des machines dépend de la disponibilité immédiate de composants haute performance et haute fiabilité. L’achat de systèmes de microphones sans fil pour diverses applications environnementales nécessite un degré élevé d’expérience en ingénierie et d’expertise fournie sous forme de support technique, afin d’assurer la conformité technique aux diverses exigences du projet. Alors que les fabricants de microphones sans fil investissent dans des composants liés à l’électronique haut de gamme, cela a un impact majeur sur la chaîne d’approvisionnement, il devient possible de mettre en œuvre une optimisation à grande échelle.

Les défis de conception et de complexité pour le développement de microphones à haut rendement augmentent en raison de la dépendance du fabricant vis-à-vis de différents fournisseurs

Différents composants électroniques sont nécessaires à la fabrication de microphones sans fil. La demande des consommateurs pour les appareils électroniques avancés a augmenté l’exigence de microphones sans fil. Les entreprises de fabrication obtiennent principalement ces composants, tels que les circuits intégrés, les semi-conducteurs, les circuits imprimés et autres auprès de leur fournisseur, car ils accordent principalement ces remises et fournissent les produits en vrac. Le COVID-19 a perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale de plusieurs entreprises électroniques.

Du côté de l’offre, TSMC, Samsung, Intel, il n’y a que très peu d’entreprises dans le monde qui peuvent faire des processus avancés. Une fois que la demande augmente, ils sont submergés par ce genre de fardeau sucré. Du côté de la demande, presque tous les produits électroniques ont besoin de microphones intégrés. Tels que la console de jeu Sony PS5, la machine d’extraction de Bitcoin (GPU graphique), l’unité MCU sur la voiture, la puce de téléphone portable (SOC), la puce d’alimentation du véhicule à énergie nouvelle (IGBT), ainsi que les casques Bluetooth grand public, le Wi-Fi, les puces de drones, et d’autres.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des microphones sans fil comprennent :

Shure Incorporated, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Cirrus Logic, Inc., Lectrosonics, Audio-Technica, RØDE, MIPRO Electronics, Yamaha Corporation., LEWITT GmbH, Saramonic, TONOR, Phenyx Pro, Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH , Crestron Electronics, Inc., Bogen Communications LLC, SAMSUNG, Turtle Beach, Knowles Electronics, Bose Corporation, Sonos, Inc., GoPro Inc., TOA Corporation, Plantronics, Inc., Panasonic Corporation, Sony Corporation, LG Electronics, TDK Corporation ., Goertek et VOXX International Corp. entre autres.

Segmentation du marché des microphones sans fil :

type de produit

Portable

Clip sur

Bodypack

Taper

Microphone à système micro-électro-mécanique (MEMS)

Microphone à condensateur électret (ECMS)

Autres

Technologie

Bluetooth

Fréquence radio

Bluetooth + Wi-Fi

Lecture en direct

Wifi

Autres

Prix

En dessous de 500 USD

500 – 900 USD

900 – 1 500 USD

Au-dessus de 1 500 USD

Application

Divertissement

Entreprise

Éducation

Autres

Marché des microphones sans fil par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

