Marché des micronutriments agricoles à recueillir d’ici 2029, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché des micronutriments agricoles a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont du nouveau produit lancements, expansions, accords, joint-ventures, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché des micronutriments agricoles évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport réaliste sur le marché des micronutriments agricoles, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Marché mondial des micronutriments agricoles, par type (zinc, bore, fer, manganèse, molybdène , cuivre, molybdène, autres), type de culture (céréales et grains, fruits et légumes), forme (non chélaté, chélaté), mode d'application ( Sol, Foliaire, Fertigation) – Tendances de l'industrie et prévisions jusqu'en 2029

Analyse et taille du marché

Le marché des micronutriments agricoles est en hausse en raison de l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments riches en nutriments, d'une population croissante et d'une insécurité alimentaire croissante. En outre, la croissance de l'agriculture contractuelle offre des opportunités importantes aux fabricants de micronutriments agricoles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des micronutriments agricoles qui augmentait à une valeur de 4,90 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 9,98 milliards USD d'ici 2029, à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS
Période de prévision 2022 à 2029
Année de référence 2021
Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2014 – 2019)
Unités quantitatives Chiffre d'affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD
Segments couverts Type (zinc, bore, fer, manganèse, molybdène, cuivre, molybdène, autres), type de culture (céréales et grains, fruits et légumes), forme (non chélaté, chélaté), mode d'application (sol, foliaire, fertigation)
Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud
Acteurs du marché couverts CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark), Lallemand Inc. (Canada), Novus International Inc. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Alltech Inc. (États-Unis), ADM (États-Unis), Charoen Popkhand Foods (Thaïlande), Associated British Foods Plc (Royaume-Uni), Cargill Incorporated (États-Unis), Upside Foods (États-Unis), MosaMeat (Pays-Bas), Integriculture Inc. (Japon), Aleph Farms Ltd (Israël), Finless Foods Inc. (États-Unis) , AVANTMEATS.COM (Chine), Balletic Inc. (États-Unis)

Des opportunités

Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits étiquetés propres

Modification du régime alimentaire des consommateurs

Modification du régime alimentaire des consommateurs

Les fabricants investissent dans la R&D et développent de nouveaux produits

Définition du marché

Les micronutriments agricoles sont des éléments minéraux essentiels que les plantes utilisent en petites quantités, comme le zinc (Zn), le cuivre (Cu), le manganèse (Mn), le fer (Fe), le bore (B) et le molybdène (Mo). Ils sont principalement utilisés avec le sol, dans les pulvérisations foliaires et dans les systèmes de fertirrigation pour améliorer le rendement et la qualité agricoles. Ils contribuent également aux processus biologiques des plantes et à la croissance cellulaire.

Dynamique du marché des micronutriments agricoles

Conducteurs

Accent accru sur le développement de rendements élevés des cultures

L'un des facteurs clés de la croissance du marché est l'accent accru mis sur les éléments nutritifs des plantes pour une croissance réussie et des rendements optimaux. Ils améliorent également la translocation des sucres et la force des racines, ce qui favorise le développement de grosses racines et l'immunité globale des plantes. De plus, ils sont considérés comme un élément minéral essentiel pour nourrir les cultures horticoles car ils agissent comme des cofacteurs enzymatiques et des blocs de construction qui permettent aux plantes de construire des protéines et des composés complets. En conséquence, leurs ventes mondiales globales augmentent.

Sensibiliser à la sécurité alimentaire

En raison des conditions climatiques changeantes et de la menace omniprésente des activités anthropiques, la sécurité alimentaire a reçu beaucoup d'attention ces dernières années. De nos jours, tous les pays du monde accordent beaucoup plus d'attention à la sécurité alimentaire, et ils travaillent tous ensemble pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale. La sécurité alimentaire concerne non seulement la quantité de nourriture consommée par la population mondiale, mais aussi la qualité et la variété des aliments. Ces facteurs nécessitent l'utilisation optimale des terres agricoles existantes et la maximisation de leur rendement. Ceux-ci peuvent être surmontés en utilisant des micronutriments agricoles.

Opportunité

La carence accrue en minéraux essentiels dans le sol nécessaires à la croissance des plantes, tels que le zinc, le cuivre, le fer et autres, est un facteur vital à l'origine de l'essor du marché des micronutriments agricoles. Parmi les autres facteurs majeurs de la croissance du marché des micronutriments agricoles, citons l'augmentation de la contamination des sols dans le monde et les activités de recherche sur le développement et l'introduction de micronutriments agricoles à faible coût. Les progrès techniques dans la production de micronutriments agricoles et le développement rapide sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités pour le marché des micronutriments agricoles.

«