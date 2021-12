Marché des microcontrôleurs – Prévisions mondiales des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Microcontrôleur Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des microcontrôleurs. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des microcontrôleurs est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des microcontrôleurs devrait connaître un TCAC substantiel de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Demande croissante d’appareils portables et utilisation croissante des microcontrôleurs à des fins informatiques de pointe. sont le principal facteur de croissance de ce marché.

Acteurs majeurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des microcontrôleurs sont Cypress Semiconductor Corporation, Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, TE Connectivity, Texas Instruments Incorporated, Zilog, Inc., Panasonic Corporation, Arm Limited, Analog Devices, Inc., Microchip Technology Inc., Parallax Inc., Semiconductor Components Industries, LLC, LAPIS Semiconductor Co., Ltd., Intel Corporation, Danfoss, em microelectronics et autres.

Facteurs de marché:

La demande croissante de flexibilité et d’agilité dans l’écosystème industriel stimule la croissance du marché

L’intégration croissante de l’Internet des objets (IoT) est le facteur qui stimule la croissance du marché

La croissance de l’industrie automobile et des secteurs de l’électronique grand public propulsera la croissance du marché

La popularité croissante du travail avec des machines et des équipements automatisés est le facteur qui stimule la croissance du marché

L’adoption croissante de la mémoire flash externe pour les microcontrôleurs accélérera également la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les défis associés à la défaillance opérationnelle dans des conditions climatiques extrêmes freineront la croissance du marché

L’augmentation des conditions macroéconomiques entravera également la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des microcontrôleurs

Par produit

o Microcontrôleurs 8 bits

o Microcontrôleurs 16 bits

o Microcontrôleurs 32 bits

Par application

o Automobile

o Electronique grand public

ou industriel

o Dispositifs médicaux

o Militaire & Défense

Communication

o Ordinateur

o Autres

Par géographie

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

ou au Mexique

L’Europe 

o Allemagne

Italie

Royaume-Uni

la France

o Espagne

Pays-Bas

o Belgique

o Suisse

Turquie

de la Russie

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

ou la Chine

l’inde

o Corée du Sud

ou Australie

o Singapour

de Malaisie

o Thaïlande

o Indonésie

Philippines

o Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

ou Brésil

l’argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

d’Arabie Saoudite

o Émirats Arabes Unis

Afrique du Sud

o Egypte

ou Israël

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Développements clés sur le marché :

En août 2017, Microchip Technology Inc. a lancé deux nouvelles familles de microcontrôleurs SAM, les microcontrôleurs SAM D5x et SAM E5x, capables de fournir de meilleures performances et une bonne connectivité étendue et pouvant également être utilisés dans différentes applications. Ces nouveaux appareils sont la combinaison du processeur ARM Cortex-M4 avec une unité à virgule flottante grâce à laquelle les performances et l’efficacité du système peuvent être améliorées. SAM D5x et SAM E5x fourniront un chemin de migration exceptionnel pour les développeurs qui souhaitent une solution rentable avec une sécurité intégrée et des performances puissantes

En mars 2017, NXP Semiconductors NV a annoncé le lancement de sa famille de microcontrôleurs (MCU) MC9S08SUx, la plus petite solution SoC à puce unique au monde. Ce nouveau système est équipé d’un LDO et d’un MOSFET 18 V à 5 V grâce auxquels il peut fournir des solutions haute tension aux robots, aux outils électriques, aux soins de santé et autres. L’objectif principal de ce lancement est de remplacer les solutions à plusieurs appareils par un seul MCU, ce qui peut aider à réduire les coûts

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

