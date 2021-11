Marché des microcathéters Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des microcathéters; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des microcathéters de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des microcathéters de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des microcathéters devrait atteindre une valeur estimée à 1039,54 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population de patients et à l’augmentation de l’adoption de procédures mini-invasives.

Concurrents clés du marché : marché mondial des microcathéters

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des microcathéters sont Cardinal Health., Medtronic, BD, Stryker, Boston Scientific Corporation, B. Braun Melsungen AG, Terumo Medical Corporation, Teleflex Incorporated, ASAHI INTECC CO., LTD., Biomerics, Merit Medical Systems, DePuy Synthes, AngioDynamics, Cook, BTG International Ltd., Penumbra, Inc., Tokai Medical Products Inc., Koninklijke Philips NV, Baylis Medical Company, Inc., entre autres.

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, ASAHI INTECT CO., LTD. a annoncé que sa filiale Asahi Intecc USA a signé un accord affirmatif avec Medtronic, pour distribuer exclusivement le fil-guide neurovasculaire et le microcathéter d’Asahi Intecc. Avec cet accord, Asahi serait en mesure de profiter du canal de distribution de Medtronic et d’élargir sa base de clients actuelle.

En janvier 2018, Guerbet a annoncé avoir acquis Accurate Medical. Accurate medical a développé des microcathéters pour les tumeurs et les anévrismes vasculaires. Avec cette acquisition, Guerbet renforcerait sa position sur le marché de la radiologie interventionnelle et étofferait son portefeuille de produits actuel. Avec la technologie et l’expertise d’Accurate Medical, des innovations et des développements seraient réalisés dans les microcathéters.

Analyse concurrentielle : marché mondial des microcathéters

Le marché mondial des microcathéters est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des microcathéters pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des microcathéters

Les microcathéters sont des dispositifs d’administration/d’accès à paroi mince et de petit diamètre qui sont utilisés dans les procédures chirurgicales peu invasives. Les microcathéters sont utiles pour la navigation, l’accès aux veines et l’administration de produits thérapeutiques à l’intérieur du corps jusqu’à son emplacement cible. Ils sont largement utilisés dans les domaines neurovasculaire et cardiovasculaire pour les procédures chirurgicales diagnostiques et interventionnelles.

Facteurs de marché

Augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et chroniques, qui à son tour augmente la population de patients cible, stimulant désormais la croissance de ce marché

Augmentation du nombre d’études et de recherches basées sur des applications de micro-cathéter

L’amélioration des politiques de remboursement dans les hôpitaux stimulerait également la croissance de ce marché

Progression technologique dans la technologie des cathéters

La promotion des diverses initiatives prises par les gouvernements pour fournir de meilleurs établissements de santé devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des produits de micro-cathéter entravera la croissance du marché

Des politiques fiscales défavorables et la présence croissante de réglementations strictes entraveraient la croissance de ce marché

L’augmentation des niveaux de rappels associés à la catégorie de produits devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des microcathéters

Par type

Livraison

Diagnostic

Aspiration

orientable

Intentionnellement

Lumière unique

Double lumière

Par application

Cardiovasculaire

Neurovasculaire

Vasculaire périphérique

Oncologie

Urologie

Oto-rhino-laryngologique

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux, centres chirurgicaux et cliniques spécialisées

Centres de soins ambulatoires

