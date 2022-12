Marché des microalgues 2030, part, tendances, croissance et acteurs clés | Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Algarithm, Cyanotech Corporation

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché des microalgues » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport sur le marché des microalgues donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Le rapport sur les microalgues se concentre sur de nombreux aspects liés à cette industrie et à ce marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Avant de présenter le rapport aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts.

Le marché mondial des microalgues devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 1 394,95 USD. millions d’ici 2030.

Des opportunités

Augmentation du fonds pour la production de microalgues

Les produits issus des technologies à base de microalgues changent presque tout ce qui nous entoure. Les différentes transformations de la production de microalgues enrichissent le mode d’alimentation, l’introduction des biocarburants pour l’industrie automobile et aéronautique, la production de produits de soin dérivés des microalgues et le recyclage des gaz à effet de serre. L’augmentation des investissements dans les produits à base de microalgues est due à leurs propriétés miraculeuses et à leur capacité à fournir des produits satisfaisants à toutes les grandes industries. L’impact démesuré sur le marché des consommateurs et la fourniture de solutions durables pour lutter contre les défis mondiaux ont augmenté les investissements dans les technologies avancées de microalgues aidant à sa production par les secteurs privé et public.

Hausse des initiatives stratégiques des acteurs du marché

Diverses initiatives stratégiques sont mises en œuvre par les acteurs du marché pour la production de produits à base de microalgues, notamment l’acquisition, la collaboration et l’expansion. Ces initiatives permettent aux acteurs du marché d’augmenter le portefeuille de produits de leur entreprise, ce qui entraîne une expansion du marché et une augmentation de la demande de produits parmi les clients, leur permettant finalement de générer un revenu maximal. Alors que la demande de produits efficaces et innovants dérivés de microalgues augmente dans le monde entier, ces initiatives stratégiques sont prises par les principaux acteurs du marché visant à améliorer les opérations commerciales et à accroître la rentabilité du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Microalgues sont:

Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF SE, Corbion, EID – Parry (India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, Euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, ALGENOL et AstaReal AB, entre autres

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2022, euglena Co., Ltd a révélé que la consommation régulière de la microalgue Euglena (également connue sous le nom d’Euglena au Japon) réduit la gravité de divers symptômes et prévient le développement de symptômes de type rhume.

En novembre 2019, Algarithm a lancé un programme de sensibilisation au produit kappamega3, qui comprend de l’huile DHA oméga-3 dérivée de microalgues. Ce lancement de programme a permis à la société de conserver une position potentielle sur le marché des microalgues

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des microalgues : Réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial des microalgues , par type

Marché mondial des microalgues, par application

Marché mondial des microalgues, par utilisateur final

Marché mondial des microalgues, par canal de distribution

Marché mondial des microalgues, par région

Marché mondial des microalgues : paysage des entreprises

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Analyse / aperçu régional du marché des microalgues

Le marché des microalgues est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, catégorie, forme, qualité, application et canal de distribution.

Les pays couverts par ce rapport sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Australie, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des microalgues en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et de la couverture de plusieurs secteurs. Une augmentation de la demande de produits à base de microalgues et une augmentation des activités de recherche et développement dans les industries nutraceutiques devraient également stimuler le marché au cours de la période de prévision.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché mondial des microalgues [Global – Ventilé en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché Microalgues

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement de marché : Informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Diversification du marché : Informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Microalgues

