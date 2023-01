Marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord en croissance à un TCAC de 4,6 %, principaux acteurs, grandes marques, croissance incroyable, opportunités commerciales, croissance future, revenus, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur les membranes d’étanchéité en Amérique du Nord suggère que l’industrie des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Un rapport international sur les membranes d’étanchéité en Amérique du Nord est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Le rapport d’étude de marché sur les membranes d’étanchéité en Amérique du Nord fournit des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes de la part des clients.

Le marché des membranes d’étanchéité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12 394,39 millions USD. d’ici 2028.

Les membranes d’étanchéité font référence à la couche de matériau étanche qui est appliquée sur la surface et qui ne laisse pas passer l’eau. Les membranes d’étanchéité contribuent à augmenter la durée de vie du bâtiment ainsi qu’à fournir la finition de la surface. Les membranes d’étanchéité ont un large éventail d’applications dans les structures de construction, les toitures et les murs, les ponts et les autoroutes et dans divers autres domaines. Les membranes d’étanchéité sont disponibles en différents types tels que les membranes appliquées, les membranes stratifiées ou stratifiées, les membranes à base de feuilles et bien d’autres qui sont fabriquées à partir d’une variété de matières premières telles que le bitume modifié, le HDPE, l’EPDM et bien d’autres.

Portée du marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des membranes d’étanchéité est segmenté en fonction du type, de la matière première, de la qualité et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type , le marché des membranes d’étanchéité est segmenté en membranes appliquées, membranes à base de feuilles, membranes stratifiées ou stratifiées et imperméabilisation injectable. Le segment des membranes appliquées est en outre segmenté en membranes appliquées à liquide froid et membranes appliquées à liquide chaud. Le segment des membranes à base de feuilles est en outre segmenté en feuilles entièrement collées et en feuilles posées en vrac. En 2021, les membranes appliquées dominent en Amérique du Nord en raison de propriétés sans couture hautement élastiques qui ont élargi l’application.

Sur la base des matières premières, le marché des membranes d’étanchéité est segmenté en bitume modifié, PVC, EPDM, TPO, HDPE, LDPE et autres. Le segment de bitume modifié est ensuite segmenté en styrène-butadiène-styrène (SBS) et en polypropylène atactique (APP). En 2021, le bitume modifié domine en Amérique du Nord en raison de la caractéristique qui offre une protection contre les dégâts d’eau qui est majoritairement préférée par les fabricants.

Sur la base du grade , le marché des membranes d’étanchéité est segmenté en grade 1, grade 2 et grade 3. En 2021, le grade 3 domine en raison de son application croissante chez les utilisateurs dans le but d’améliorer le niveau de durabilité.

Sur la base de l’ application , le marché des membranes d’étanchéité est segmenté en toiture et murs, structures de bâtiment, gestion des déchets et de l’eau, application minière, revêtements de tunnel, ponts et autoroutes et autres. Le segment des structures de construction est en outre segmenté en commercial et résidentiel. Le segment de la gestion des déchets et de l’eau est en outre segmenté en gestion des déchets et gestion de l’eau. En 2021, les structures de construction dominent en raison de la disponibilité de propriétés qui améliorent la durée de conservation, ce qui élargit la consommation chez les particuliers.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Membranes d’étanchéité

Le paysage concurrentiel du marché des membranes d’étanchéité fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise liée au marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord sont SOPREMA SAS, SOLMAX, RENOLIT SE, Flex Membranes International Corp., GAF, LATICRETE International, Inc., GCP Applied Technologies Inc., Carlisle Construction Materials (une filiale de Carlisle Companies , Inc.), Sika AG, Firestone Building Products (filiale de Bridgestone Americas, Inc.), KEMPER SYSTEM AMERICA Inc., DuPont, CanSeal Protective Coatings., Wacker Chemie AG et Johns Manville. Une société Berkshire Hathaway entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché des membranes d’étanchéité

Le marché des membranes d’étanchéité est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, matière première, qualité et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis représentaient la plus grande part de marché en raison du nombre croissant de bâtiments résidentiels et commerciaux aux États-Unis. et le Canada croît avec un TCAC nominal, car le pays a une demande croissante d’infrastructures de conservation de l’eau et de traitement des eaux usées, plusieurs pays en faisant le plus grand marché en raison de la demande croissante d’imperméabilisation à base de polymères. Cependant, le Mexique se développe avec une part de marché raisonnable en raison de l’utilisation croissante des toitures et des murs, en particulier dans les pays développés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissances dans l’industrie des membranes d’étanchéité

Le marché des membranes d’étanchéité vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché des membranes d’étanchéité, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des préparations pour nourrissons et leur impact sur le marché des membranes d’étanchéité. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

TOC majeur du rapport sur le marché des membranes d’étanchéité en Amérique du Nord

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ

• APERÇU PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

