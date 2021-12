Marché des mélanges laitiers 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2026

Ce rapport sur le marché des mélanges laitiers comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants All American Foods, Batory Foods, Kerry group, FrieslandCampina., Dana Foods, Inc., Cargill Incorporated., Hormel Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group, Agri-Mark Inc., Dohler, Royal VIV Buisman , AFP Advanced Food Products, llc., AAK AB, Galloway Company, entre autres

Tendances du marché des mélanges laitiers | Segment de l’industrie par type de produit (mélange de produits laitiers, ingrédients laitiers/non laitiers, produits laitiers en tant qu’ingrédient fonctionnel, produits laitiers en tant que support, autres), forme (tartinable, poudre et liquide), application (aliments, boissons, aliments pour animaux, yaourts, crème glacée, Mélanges à tartiner de beurre et de fromage, préparations pour nourrissons, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Les mélanges laitiers sont un mélange de crème concentrée et de beurre. Il se compose d’huile végétale, il est donc tartinable et peut être consommé avec du pain. Les mélanges laitiers augmentent le goût absolu et réel des produits. Cependant, le mélange avec d’autres sources de protéines offre des avantages nutritionnels aux consommateurs. Ceux-ci sont de nature rentable et contiennent moins de matières grasses que la margarine et le beurre. L’utilisation de mélanges laitiers offre une amélioration absolue et réelle du goût des produits.

Facteurs de marché

La disponibilité de nombreuses saveurs pour les mélanges laitiers agira comme une force motrice pour le marché

La sensibilisation croissante des clients à la santé et les avantages nutritionnels des produits augmenteront également la croissance du marché

La hausse des prix des produits laitiers traditionnels est un autre facteur alimentant la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les mélanges laitiers offrent moins de matières grasses que le beurre ; c’est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Faible sensibilisation des consommateurs ; ce facteur entravera la croissance du marché

La concurrence croissante sur le marché agit également comme un facteur restrictif pour cette croissance du marché

Une teneur élevée en conservation dans le produit entraîne des problèmes de santé ; ce facteur entravera également la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En septembre 2019, la marque Dairy Farmers of America a lancé une gamme innovante de boissons lactées mélangées avec de l’avoine et des amandes. Avec ce lancement, les utilisateurs finaux peuvent profiter des avantages du lait de vache ainsi que des alternatives à base de plantes. Cette nouvelle marque contribuera à augmenter la gamme de produits ainsi que les revenus d’une entreprise

En août 2019, Dairy Farmers of America (DFA) a lancé une gamme de produits combinant des mélanges de lait à base de produits laitiers et végétaux. Il propose une gamme sans lactose en cinq variantes, notamment les produits laitiers plus originaux, les produits laitiers plus la vanille non sucrée aux amandes, les produits laitiers plus la vanille sucrée aux amandes, les produits laitiers plus le chocolat aux amandes, les produits laitiers plus l’avoine aux amandes originale, entre autres. La société élargira son portefeuille de produits grâce à ce lancement sur le marché

Analyse compétitive:

Le marché mondial des mélanges laitiers est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché des mélanges laitiers pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Enfin, le rapport de l’industrie Mélanges laitiers se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.