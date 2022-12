Marché des mélanges de fruits et légumes surgelés pour identifier, taille, partager, demande, tendances mondiales, valeur de croissance et prévisions de revenus d’ici 2029

«Le rapport d’étude de marché gagnant sur les mélanges de fruits et légumes surgelés est une solution convaincante pour disposer des données d’étude de marché de la plus haute qualité qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Des méthodes et des outils éprouvés, meilleurs et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisés. Attentif lors de la création de ce rapport d’étude de marché, ce rapport fournit une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés du marché et des détails sur la méthodologie de recherche ainsi qu’une analyse concurrentielle des principaux acteurs. . Une analyse et une estimation des tendances importantes de l’industrie, des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la taille du marché, de la part de marché et du volume des ventes sont mentionnées dans le document de marché Mélanges de fruits et légumes surgelés.

Ce document sur le marché Mélanges de fruits et légumes surgelés combine une analyse complète de l’industrie avec des estimations et des prévisions précises qui fournissent des solutions de recherche absolues et offrent une clarté maximale de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Les paramètres de marché couverts ici incluent les dernières tendances, la segmentation du marché, l’entrée sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, l’orientation future, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, la perspicacité et l’innovation. L’analyse concurrentielle menée sur l’industrie du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés dans ce rapport couvre le profil stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs forces et leurs faiblesses et le paysage concurrentiel du marché pour aider les entreprises à illustrer leurs stratégies individuelles.

Analyse et perspectives du marché des mélanges de fruits et légumes surgelés

L’urbanisation croissante et l’adoption croissante d’un mode de vie sain stimulent la croissance du marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés. De plus, l’augmentation de la consommation d’aliments en conserve et surgelés stimule encore la croissance du marché. De plus, la population végétalienne croissante stimule les ventes et les bénéfices des acteurs opérant sur le marché.

Le principal obstacle à la croissance du marché est la prise de conscience croissante de la consommation de fruits et légumes frais. De plus, le manque d’infrastructure de la chaîne du froid freinera également la croissance du marché. D’autre part, la demande croissante de fruits et légumes à longue durée de conservation devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés. D’autre part, le défi de la croissance du marché est le coût d’investissement élevé pour la production de mélanges de légumes et de fruits surgelés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés augmentera à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2015) unité quantitative Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD segment couvert Par type (mélange de légumes surgelés et mélange de fruits surgelés), catégorie (biologique et générale), technologie (surgélation rapide/surgélation rapide individuelle (IQF), surgélation à bande, surgélation secondaire à haute pression et autres), par utilisateur final (secteur de la restauration et Maison/Retail), canaux de distribution (distributeurs en magasin et détaillants hors magasin) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Russie, Danemark, Suède, Suisse, Turquie et autres pays européens, Chine, Japon, Corée, Vietnam, Indonésie, Inde, Philippines, Thaïlande, Singapour, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Australie, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique acteurs du marché cible Conagra Brands, Inc, Ardo, Bonduelle, Goya Foods, Inc., Hanover Foods, Grupo Virto, Alasko Foods Inc., Cascadian Farm Organic, Findus Sverige Ab, Healthy Pac Corp, SFI LLC, Stahlbush Island Farms, Sunopta, Axus International, Dole Packaged Food LLC, Frutex Asutralia, Coloma Frozen Foods, Shimlahills, Brecon Foods et B&G-Green Giant

définition du marché

Les fruits surgelés sont cueillis lorsqu’ils sont congelés, au moment où ils sont le plus mûrs, puis rapidement surgelés pour préserver les avantages nutritionnels optimaux. Les fruits congelés durent souvent plusieurs mois et peuvent être plus économiques que l’achat de fruits frais, qui se gâtent plus rapidement.

Les légumes surgelés sont des légumes qui sont conservés à une température réduite et en dessous du point de congélation pour le stockage et le transport jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être consommés. Il peut être emballé commercialement ou congelé à la maison.

Dynamique du marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Urbanisation croissante et adoption croissante de modes de vie sains

De nos jours, les gens sont plus conscients des avantages pour la santé des légumes et des fruits, ce qui augmente la demande du marché. De plus, l’urbanisation croissante associée à un revenu disponible élevé déplace les préférences des consommateurs vers des alternatives alimentaires saines.

Les aliments végétariens tels que les légumes et les fruits sont plus adaptés en raison de leurs bienfaits pour la santé. La demande de légumes et de fruits augmente car les gens accordent plus d’attention au contenu des aliments tels que le faible taux de cholestérol et les calories.

Par conséquent, les divers avantages pour la santé associés à la consommation de légumes et de fruits attirent un grand nombre de consommateurs soucieux de leur santé à les consommer et alimentent la croissance du marché.

Augmentation de la consommation d’aliments en conserve et surgelés

En raison de l’évolution des modes de vie et des horaires chargés des individus, la tendance de consommation du marché s’est déplacée vers les aliments en conserve et surgelés. Cette consommation a encore augmenté en raison de la propagation malheureuse du coronavirus dans le monde, car les consommateurs stockent leurs congélateurs avec des articles plus longs pendant les fermetures. L’augmentation de la consommation a également poussé les fabricants à développer de nouveaux lancements innovants et une gamme d’alternatives saines. Parmi toutes les innovations, les légumes et les fruits sont utilisés exclusivement comme ingrédients dans divers aliments en conserve et surgelés.

Par conséquent, avec le lancement et l’expansion de nombreux fabricants vers l’innovation dans les légumes et les fruits surgelés et en conserve, le marché des légumes et des fruits se développera à l’échelle mondiale. De plus, à mesure que le marché des aliments surgelés et en conserve se développe, l’industrie verra de nouveaux lancements et développements innovants pour ces produits, entraînant une expansion positive du marché.

chance

Numérisation du commerce de détail

La transformation numérique de l’industrie de la vente au détail de produits alimentaires pour améliorer les services et les installations et répondre aux besoins des clients offrira d’énormes opportunités aux fabricants de fruits et légumes surgelés. La propension croissante des consommateurs à acheter des produits alimentaires en ligne en raison de leur commodité, combinée à la disponibilité d’une large gamme de fruits et légumes surgelés sur les plateformes en ligne, a créé une énorme opportunité pour le marché des fruits et légumes surgelés.

L’épicerie en ligne est une tendance majeure qui devrait alimenter la croissance du marché. Les plateformes d’achat en ligne aident également les fabricants à présenter une large gamme de produits dans différentes catégories et à vendre des produits alimentaires. Avec la pénétration croissante des smartphones et de l’utilisation d’Internet, l’épicerie au détail est en train de devenir l’une des plates-formes grâce auxquelles les fabricants d’aliments surgelés peuvent se développer sur le marché. L’évolution des habitudes d’achat des consommateurs et la demande croissante d’épiceries pratiques devraient offrir d’importantes opportunités aux fabricants de fruits et légumes surgelés.

L’augmentation des achats d’épicerie en ligne en raison de la variété des options et de la commodité devrait stimuler la croissance du marché et créer de grandes opportunités pour la croissance du marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés.

Réponses aux questions clés du rapport :

Quel est le taux de croissance du marché des mélanges de fruits et légumes surgelés ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des mélanges de fruits et légumes surgelés?

Quels sont les principaux espaces de marché des mélanges de fruits et légumes surgelés?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de Mélange de fruits et légumes surgelés?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des Marché des mélanges de fruits et légumes surgelés?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type et application du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par région de l’industrie du marché Mélanges de fruits et légumes surgelés?

