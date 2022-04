Marché des médicaments pour animaux de ferme Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Le rapport sur le marché de classe mondiale étudie une évaluation approfondie des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Les stratégies vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats aux acquisitions. Ce rapport comprend une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse du marché mondial sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Lors de la création du rapport, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une seule étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Le marché mondial des médicaments pour animaux d’élevage devrait atteindre une valeur estimée à 25 421,46 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante de viande et de protéines non contaminées et la consommation croissante de viande fraîche sont le facteur de croissance de ce marché.

Analyse concurrentielle : marché mondial des médicaments pour animaux de ferme

Le marché mondial des médicaments pour animaux de ferme est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments pour animaux de ferme pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des médicaments pour animaux de ferme

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des médicaments pour animaux d’élevage, peu sont Bayer AG, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Elanco, Idexx Laboratories, Merck KGaA, Phibro Animal Health Corporation., Vetoquinol, Virbac, Zoetis, Kyoritsuseiyaku Corporation, Nippon Zenyaku. Kogyo Co., Ltd., Alembic Pharmaceuticals Limited., SeQuent, Ashish Life Science., Ouro Fino Saude Animal, Dechra Pharmaceuticals.

Définition du marché : marché mondial des médicaments pour animaux de ferme

Les médicaments pour animaux de ferme sont spécialement conçus pour le traitement des maladies liées aux animaux. Ils sont principalement conçus pour le diagnostic et la prévention des maladies chez les animaux. Ils sont très utiles pour les animaux car ils permettent de maintenir la bonne santé des animaux de la ferme. Les anti-inflammatoires, les anesthésiques, les hormones, les anti-efficaces, etc. sont quelques-uns des produits courants des médicaments pour animaux de ferme. La demande croissante de médicaments agricoles en substance médicale est le facteur qui alimente la croissance du marché.

Marché mondial des médicaments pour animaux de ferme par type de produit (anti-infectieux, parasiticides, anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, hormones et produits connexes, autres), type d’animal (animaux d’élevage, équin), voie d’administration (orale, parentérale, topique, autres), canal de distribution (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies et pharmacies, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Étendue du marché Médicaments pour animaux de ferme

Le marché des médicaments pour animaux de ferme est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique , Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, dans la région Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique, dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des médicaments pour animaux de ferme sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en anti-infectieux, parasiticides, anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, hormones et produits apparentés, et autres. En fonction du type d’animal, le marché est segmenté en animaux d’élevage et équins. Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, parentéral, topique et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies et pharmacies, etc.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des médicaments pour animaux de ferme jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Facteurs de marché

L’utilisation croissante de médicaments agricoles dans les substances médicales stimule la croissance du marché

L’augmentation de la prévalence des produits pharmaceutiques et des médicaments de marque et de bonne qualité est un autre facteur qui stimule le marché

La production croissante d’anti-infectieux et la pénétration des parasiticides stimulent le marché

La demande croissante de viandes et de protéines non contaminées stimule le marché.

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation à l’utilisation de médicaments pour les animaux freine la croissance du marché

Les règles gouvernementales strictes liées à l’utilisation de médicaments pour animaux d’élevage constituent un autre facteur limitant le marché.

Le manque de professionnels qualifiés et formés est un autre facteur qui freine le marché.

Segmentation : Marché mondial des médicaments pour animaux de ferme

Par type de produit

Anti-infectieux

Antiparasitaires Endo-parasiticides Ecto-parasiticides Endectocides

Anti-inflammatoire

Anesthésiques

Analgésiques

Hormones et produits connexes

Autres

Par type d’animaux

Animaux d’élevage Ruminants Porc la volaille

Équin

Par voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

Autres

Par canal de distribution

Hôpitaux vétérinaires

Cliniques vétérinaires

Pharmacies et drogueries

Autres

Développements clés sur le marché :

En septembre 2016, Dechra Pharmaceuticals a annoncé l’ouverture de son nouveau laboratoire à Zagreb, la capitale croate, afin de pouvoir étendre ses traitements expérimentaux. Cela aidera l’entreprise à les développer sur le marché lucratif des vaccins pour volailles afin qu’ils puissent renforcer leur position sur le marché.

En avril 2014, Eli Lilly and Company a annoncé avoir acquis Novartis Animal Health afin de pouvoir développer son activité de santé animale, Elanco. Cela aidera également l’entreprise à acquérir six installations de recherche et développement dédiées, neuf sites de fabrication et leur portefeuille d’environ 600 produits. Cette acquisition aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et à créer de nouvelles innovations afin de répondre aux besoins et aux exigences des personnes.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres. Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des médicaments pour animaux de ferme sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

