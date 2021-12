Marché des médicaments opioïdes Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des médicaments opioïdes rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des médicaments opioïdes augmente progressivement pour atteindre un TCAC stable estimé de 1,9% au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation du marché est due au nombre croissant de troubles tels que la douleur chronique, la fibromyalgie et l’arthrite, l’augmentation des accidents de la route et des traumatismes, l’augmentation des cas de chirurgie et la sensibilisation croissante de la population à l’utilisation et à l’abus des opioïdes. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prise de conscience et aux inquiétudes croissantes concernant la santé des patients, la prévalence croissante des maladies avec douleur chronique, telles que le cancer, les douleurs lombaires, l’arthrite et la fibromyalgie, l’augmentation des accidents de la route et des traumatismes, couplée avec l’augmentation des cas d’interventions chirurgicales et l’augmentation de l’abus et du mauvais usage des opioïdes.

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des opioïdes sont Purdue Pharma LP, Janssen Pharmaceuticals, Inc, Boehringer Ingelheim International GmbH, Titan Pharmaceuticals, Inc, Allergan, Endo Pharmaceuticals Inc, Mallinckrodt Company, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Sanofi, AstraZeneca, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer Inc, Kamada Pharmaceuticals, Zyla Life Sciences, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Johnson & Johnson Services, Inc et quelques autres.

Analyse concurrentielle : marché mondial des médicaments opioïdes

Le marché mondial des opioïdes est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial des médicaments opioïdes pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des médicaments opioïdes

Les opioïdes font partie des classes de médicaments qui agissent sur les récepteurs opioïdes. Cliniquement, ils sont utilisés pour la gestion de la douleur, notamment l’anesthésie, l’œdème pulmonaire aigu, la diarrhée et bien d’autres. Ils sont également utilisés par les patients qui se remettent d’une intervention chirurgicale ou qui souffrent de douleurs intenses associées au cancer. Les effets secondaires des opioïdes comprennent entre autres la somnolence, les nausées et la constipation.

Selon le rapport du gouvernement fédéral, en 2017, environ 4 000 décès ont été signalés au Canada en raison d’une surdose d’opioïdes, soit 34% de plus qu’en 2016. Partout dans le monde, les Canadiens sont l’un des plus grands utilisateurs d’opioïdes prescrits et le taux de mortalité et les visites à l’hôpital augmentent également en raison de l’utilisation et de l’abus d’opioïdes.

Facteurs de marché

La prise de conscience et les préoccupations croissantes concernant la santé des patients stimulent la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies accompagnées de douleurs chroniques, telles que le cancer, les douleurs lombaires, l’arthrite et la fibromyalgie, agit comme un catalyseur pour la croissance du marché

L’augmentation des accidents de la route et des traumatismes, associée à l’augmentation constante des cas d’interventions chirurgicales, accélère la croissance du marché

Augmentation de la consommation et de l’abus d’opioïdes dans le monde

Contraintes du marché

La prescription incontrôlée d’opioïdes par les médecins et les médecins entrave le marché

Politiques gouvernementales non réglementées concernant l’utilisation et la mauvaise utilisation des opioïdes entravant le marché

Manque de sensibilisation du patient à l’utilisation des médicaments opioïdes

Augmentation de l’expiration des brevets de médicaments qui conduisent au lancement de versions génériques de formulations. Cela peut entraver le marché et réduire la prescription excessive

Segmentation: Marché mondial des médicaments opioïdes

Par types

Opioïdes naturels

Opioïdes semi-synthétiques

Opioïdes entièrement synthétiques

Type de mécanisme d’action

Agonistes complets

Agonistes partiels

Antagonistes

Type de médicament

Codéine

Fentanyl

Morphine

méthadone

Oxycodone

Acétaminophène

Naloxone

Mépéridine

Type de demande

Analgésique

Eddème pulmonaire aigu

La diarrhée

La toux

Anesthésie

Type de voie d’administration

Oral

Intraveineux

Intramusculaire

Intradermique

Sous-cutané

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Développements clés sur le marché

En avril 2019, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a reçu l’approbation de la FDA pour le premier spray nasal générique de chlorhydrate de naloxone, communément appelé Narcan. Il s’agit d’un médicament salvateur qui peut arrêter ou inverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

En mai 2016, Braeburn Inc. a reçu l’approbation de la FDA pour la Probuphine, qui est le premier implant de buprénorphine utilisé pour le traitement d’entretien et de dépendance des opioïdes. Il est conçu pour fournir une dose constante et faible de buprénorphine pendant six mois chez les patients qui sont déjà stables avec des doses faibles à modérées d’autres formes de buprénorphine.

