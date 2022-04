Marché des médicaments opioïdes avec attractivité, paysage concurrentiel et principaux acteurs clés (J&J, GSK, Allergan, LUPIN) | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des médicaments opioïdes :

Un document de grande envergure sur le marché des médicaments opioïdes effectue une analyse géographique pour les principales régions telles que l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en ce qui concerne la production, le prix, les revenus et la part de marché des principaux fabricants. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport de recherche mondial sur les Marché des médicaments opioïdes fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Chacun des sujets abordés dans le rapport d’activité de première classe sur les médicaments opioïdes est très bien étudié pour avoir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils bien établis qui sont préférés par les entreprises en raison de leur potentiel de génération de rapport d’étude de marché. Ils sont également utilisés lors de la préparation de ce rapport marketing. Les moteurs du marché et les contraintes du marché estimés dans le rapport d’enquête fiable sur le marché des médicaments opioïdes permettent de savoir comment le produit est utilisé au cours de la période récente et donnent également des estimations sur l’utilisation future.

Le marché mondial des médicaments opioïdes devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 2,52 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les opioïdes sont l’une des classes de médicaments qui agissent sur les récepteurs opioïdes. Cliniquement, ils sont généralement utilisés pour la gestion de la douleur, y compris l’œdème pulmonaire aigu, l’anesthésie, la diarrhée et bien d’autres. Ils sont également utilisés par les patients qui se remettent d’une intervention chirurgicale ou qui ressentent une douleur intense associée au cancer. Les effets secondaires des opioïdes comprennent, entre autres, les nausées, la somnolence et la constipation.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des médicaments opioïdes sont l’augmentation des programmes de sensibilisation à la gestion de la douleur proposés par les organismes de réglementation, les gouvernements locaux, les ONG et les systèmes de santé dans les régions développées et en développement. En outre, la croissance rapide de la prise de conscience et des préoccupations concernant la santé des patients, l’augmentation de la prévalence des maladies accompagnées de douleurs chroniques telles que les lombalgies, le cancer, l’arthrite et la fibromyalgie et l’augmentation des accidents de la route et des traumatismes, associée à une augmentation constante des cas de chirurgie procédures, l’augmentation de l’utilisation de formulations dissuasives pour limiter l’abus d’opioïdes devrait également stimuler le taux de croissance du marché.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord est en tête du marché des médicaments opioïdes en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales pour lutter contre la crise dans la région APAC des États-Unis devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du changement rapide d’orientation des grandes entreprises vers cette région dans le but de renforcer leur position.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Allergan Purdue Pharma LP Johnson & Johnson Services, Inc. Boehringer Ingelheim International GmbH Titan Pharmaceuticals, Inc. Endo International plc Société Mallinckrodt Sun Pharmaceutical Industries Ltd Sanofi AstraZeneca GlaxoSmithKline plc Novartis SA Pfizer inc. Produits pharmaceutiques Kamada Teva Pharmaceutical Industries Ltd LUPIN Cipher Pharmaceuticals Inc. Hikma Pharmaceuticals PLC Mylan SA Lannett et plus ……………

Segmentation du marché mondial des médicaments opioïdes :

Segmentation des types de produits :

Buprénorphine

Fentanyl

Hydrocodone

Morphine

Oxycodone

Tramadol

Autres

Segmentation des applications :

Soulagement de la douleur (douleur cancéreuse, gestion de la douleur postopératoire, lombalgie, orthopédie, fibromyalgie et neuropathie)

Anesthésie

Suppression de la toux

Suppression de la diarrhée

Mortalité

Segmentation des canaux de distribution :

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail Pharmacies

Cliniques

Autres

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché des médicaments opioïdes en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des médicaments opioïdes?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Médicaments opioïdes?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Médicaments opioïdes?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché des médicaments opioïdes?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des médicaments opioïdes auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des médicaments opioïdes?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Médicaments opioïdes?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Médicaments opioïdes?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Médicaments opioïdes?

Marché mondial des médicaments opioïdes : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des médicaments opioïdes par régions

5 Analyse du marché mondial des médicaments opioïdes par type

6 Analyse du marché mondial des médicaments opioïdes par applications

7 Analyse du marché mondial des médicaments opioïdes par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des médicaments opioïdes

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des médicaments opioïdes 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

