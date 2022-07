Marché des médicaments opioïdes Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Le marché des médicaments opioïdes devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 2,52% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation des programmes de sensibilisation à la gestion de la douleur proposés par les organismes de réglementation, les gouvernements locaux, les ONG et les systèmes de santé dans les régions développées et en développement est le facteur responsable de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments opioïdes sont Allergan, Purdue Pharma LP, Johnson & Johnson Services, Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Titan Pharmaceuticals, Inc, Endo International plc, Mallinckrodt Company, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Sanofi, AstraZeneca. , GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer Inc, Kamada Pharmaceuticals, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., LUPIN, Cipher Pharmaceuticals Inc., Hikma Pharmaceuticals PLC, Mylan NV et Lannett parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial des médicaments opioïdes, par type de produit (buprénorphine, fentanyl, hydrocodone, morphine, oxycodone, tramadol, autres), application (soulagement de la douleur, anesthésie, suppression de la toux, suppression de la diarrhée, mort), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, médicaments magasins, cliniques, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments opioïdes vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des médicaments opioïdes

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments opioïdes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des médicaments opioïdes.

Les opioïdes font partie des classes de médicaments qui agissent sur les récepteurs opioïdes. Cliniquement, ils sont généralement utilisés pour la gestion de la douleur, y compris l’œdème pulmonaire aigu, l’anesthésie, la diarrhée et bien d’autres. Ils sont également utilisés par les patients qui se remettent d’une intervention chirurgicale ou qui ressentent une douleur intense associée au cancer. L’effet secondaire des opioïdes comprend la nausée , la somnolence et la constipation, entre autres.

L’augmentation rapide de la sensibilisation et des préoccupations concernant la santé des patients devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 . la fibromyalgie et l’augmentation des accidents de la route et des traumatismes, associés à l’augmentation constante des cas d’interventions chirurgicales, sont également prévisibles pour améliorer la croissance du marché des opioïdes. En outre, l’augmentation de l’utilisation de formulations dissuasives pour limiter l’abus d’opioïdes devrait également stimuler le taux de croissance du marché. En outre, la forte consommation d’opioïdes comme analgésique ainsi que pour une utilisation abusive devrait également influencer la croissance du marché mondial des opioïdes.

En outre, les progrès technologiques rapides et l’augmentation des soins palliatifs pour les patients souffrant de douleurs intenses sont susceptibles de créer diverses nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance de ce marché des médicaments opioïdes au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, les politiques gouvernementales non réglementées concernant l’utilisation et l’abus d’opioïdes et l’augmentation de l’incidence de l’abus et de la dépendance aux opioïdes devraient constituer des obstacles majeurs à la croissance du marché des médicaments opioïdes, alors que les scénarios réglementaires stricts pour la vente de médicaments opioïdes peuvent remettre en question la croissance du marché cible au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des médicaments opioïdes fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial des médicaments opioïdes et taille du marché

Le marché des médicaments opioïdes est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des médicaments opioïdes est segmenté en buprénorphine, fentanyl, hydrocodone, morphine, oxycodone, tramadol et autres.

Le marché des médicaments opioïdes est également segmenté en fonction de l’application dans le soulagement de la douleur, l’anesthésie, la suppression de la toux, la suppression de la diarrhée et la mort. Le soulagement de la douleur a en outre été segmenté en douleur cancéreuse, gestion de la douleur postopératoire, lombalgie, orthopédie, fibromyalgie et neuropathie.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments opioïdes est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies, cliniques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments opioïdes

Le marché des médicaments opioïdes est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type de produit, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments opioïdes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des médicaments opioïdes en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales pour lutter contre la crise dans la région Asie-Pacifique des États-Unis devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du changement rapide d’orientation de les grandes entreprises vers cette région dans le but de renforcer leur position.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

