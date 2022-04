Marché des médicaments gériatriques 2022: analyse de l’industrie, opportunités, technologie, demande, principaux acteurs et prévisions de croissance 2030

États-Unis – La taille du marché mondial des médicaments gériatriques devrait atteindre plus de 1 157,34 milliards USD d’ici 2026. Les médicaments gériatriques, également appelés gériatrie, sont une division de médicaments associés aux aspects préventifs, cliniques, curatifs et sociaux de la maladie, généralement chez les personnes âgées. plus de 65 ans ou plus. En réponse aux besoins d’une population vieillissante, la demande de médicaments gériatriques et de cures appropriées s’est développée rapidement au cours des dernières décennies. Les soins médicaux appropriés pour les patients gériatriques dans toute la gamme des problèmes de santé comprennent les complications comorbides telles que la syncope, le vieillissement cérébral et les chutes, entre autres.

Le marché mondial des médicaments gériatriques est principalement tiré par le facteur comprenant une augmentation des populations gériatriques. Selon Eurostat, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait atteindre 141 millions d’ici 2050 dans le monde. En outre, la forte croissance du marché est attendue en raison de l’apparition croissante de nombreux troubles cibles dans la population gériatrique, de la modification démographique, de la tendance à la hausse des aspects de risque liés au mode de vie et de l’accès considérablement développé à la médecine économique dans les pays en développement et régions émergentes. Les activités continues de R&D lancées par des acteurs clés et des sociétés pharmaceutiques pour répondre à la demande des patients devraient obtenir des résultats significatifs au cours de la période de prévision. Accroître la fréquence des maladies chroniques, affiner l’organisation des soins de santé dans les économies émergentes, l’acceptation croissante du tourisme médical, les initiatives gouvernementales ainsi que le soutien pour fournir des soins en temps opportun et le nombre croissant de cliniques spécialisées sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent le marché des médicaments gériatriques. Cependant, les difficultés associées à la compatibilité des médicaments, le manque d’implication des patients dans les essais cliniques et les effets secondaires associés aux médicaments sont les facteurs qui entravent la croissance du marché.

Le Marché des médicaments gériatriques global est segmenté en fonction de la catégorie thérapeutique, de l’état thérapeutique et de la géographie.

Sur la base de la catégorie thérapeutique, le marché mondial des médicaments gériatriques est segmenté en analgésiques, antihypertenseurs, statines, antidiabétiques, inhibiteurs de la pompe à protons, anticoagulants, antipsychotiques et antidépresseurs. La douleur comme indication est associée à la vieillesse et la population d’âge moyen dévoile le taux élevé d’occurrence des syndromes liés à la douleur.

Sur la base des tendances actuelles et de la demande d’un traitement approprié, le marché devrait connaître une forte croissance des conditions thérapeutiques au cours de la période de prévision. Sur la base des conditions thérapeutiques, le marché mondial des médicaments gériatriques est segmenté en cardiovasculaire, arthrite, neurologique, cancer, ostéoporose et respiratoire. En 2017, on estime que les maladies cardiovasculaires sont le segment dominant principalement en raison de la forte prolifération de plusieurs troubles cardiaques tels que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension.

On estime que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des médicaments gériatriques. L’existence d’établissements de soins de santé développés, de politiques de remboursement favorables et de la disponibilité facile de médicaments importants et vitaux a considérablement amélioré les taux d’espérance de vie moyens en Amérique du Nord. De plus, le nombre de personnes âgées de plus de 65 à 70 ans souffrant de plusieurs affections cibles augmente continuellement, ce qui devrait encore stimuler le marché des médicaments gériatriques au cours de la période de prévision.

GlaxoSmithKline Plc, BoehringerIngelheim GmbH, Novartis AG, Bristol-Myers Squibb Company, Pfizer, Inc., Eli Lilly and Company, Abbott Laboratories Inc., AstraZeneca plc, Merck & Company Inc. et Sanofi SA entre autres.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

