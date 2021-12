Marché des médicaments génito-urinaires 2021 – 28 vaste croissance: Pfizer, Inc. La société Bristol-Myers Squibb, Genentech, Inc., F. Hoffmann – La Roche Sa

Les médicaments de cette section comprennent ceux utilisés pour traiter les problèmes génito-urinaires. L’incontinence urinaire, la fuite indésirable d’urine, peut être gérée en suivant des conseils pratiques d’auto-assistance, mais des médicaments tels que la solifénacine ou l’oxybutynine peuvent également aider.

Les agents des voies génito-urinaires sont des médicaments utilisés pour traiter les affections des organes reproducteurs et du système excréteur ou des voies urinaires.

La fonction du système urinaire est de filtrer le sang et de créer de l’urine en tant que sous-produit de déchets. Les organes du système urinaire comprennent les reins, le bassin rénal, les uretères, la vessie et l’urètre. Le corps prend les nutriments des aliments et les convertit en énergie.

Le tractus urogénital féminin comprend tous les organes impliqués dans la reproduction et la formation et la libération d’urine. Il comprend les reins, les uretères, la vessie, l’urètre et les organes de reproduction – utérus, ovaires, trompes de Fallope et vagin.

Acteurs Clés:-

Pfizer, Inc. La société Bristol-Myers Squibb, Genentech, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott Laboratories, Bayer AG, Novartis AG, Eli Lilly and Company, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Allergan, Merck & Cie., Inc.

Par Type:-

• Urologique

* Gynécologiques

* Anti-Infectieux Génito-Urinaires

* Hormones Sexuelles

Par indication:-

* Cancer Génito-Urinaire

* Cancer du Rein / du Rein

* Cancer de l’Ovaire

* Cancer de la Vessie

* Cancer du Col de l’Utérus

* Cancer de la Prostate

* Dysfonction Érectile

* Infections des Voies Urinaires

* Maladies Sexuellement Transmissibles

* Cystite Interstitielle

* Autres

Marché mondial des Médicaments génito-Urinaires par géographie:-

Amérique du Nord

* L.

• Canada

• Mexique

Europe

* France

• Allemagne

• Italie

• Espagne

• K

* Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

* Japon

• China

• Inde

• Australie

* Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (AME)

• Arabie

* Afrique du Sud

• ÉMIRATS

* Reste de l’AME

Amérique du Sud (SAM)

• Brésil

* Reste de SAM

Le Rapport sur le marché mondial des médicaments génito-urinaires fournit une évaluation approfondie du marché en mettant en évidence des informations sur différents aspects qui contiennent des conducteurs, des contraintes et des opportunités.

Table des matières du Marché Mondial des Médicaments Génito-urinaires (COT):

• Introduction

* Portée de la recherche

* Segmentation du Marché Mondial des Médicaments Génito-Urinaires

* Méthodologie de recherche

* Définitions et hypothèses

* Résumé analytique

* Dynamique du Marché

* Acteurs Clés du Marché Mondial des Médicaments Génito-Urinaires

* Marché pendant la période de prévision 2021-2028

• Conclusion

• Annexe

