Marché des médicaments génériques Taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Dans son rapport intitulé Generic Drugs Market , Data Bridge Market Research fournit un aperçu complet et une étude détaillée de ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des médicaments génériques, les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché, et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché. L’adoption de ces rapports d’études de marché sur les médicaments génériques est l’une des clés du succès de votre entreprise.

Une étude de marché révèle les conditions générales du marché lors de la préparation de ce rapport. Il identifie également les marchés à fort potentiel de lancement de nouveaux produits et évalue la part de marché des clients et le volume de ventes prévu. Il capture également les types de consommateurs et leurs réactions et points de vue sur le produit, ainsi que leurs réflexions sur l’évolution du produit. Un rapport convaincant sur les médicaments génériques estime également la meilleure façon de distribuer un produit particulier.

Le marché mondial des médicaments génériques était évalué à 329,26 millions USD en 2021 et devrait atteindre 540,15 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « bactéries » représentent le plus grand segment d’agents pathogènes sur le marché des médicaments génériques au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des cas de médicaments génériques bactériens et de la prévalence croissante des infections nosocomiales. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline et un cadre réglementaire.

Les médicaments génériques sont bioéquivalents aux médicaments de marque en termes de force, de dosage, de qualité, de sécurité, de performance et d’efficacité, mais diffèrent à d’autres égards, tels que les techniques de fabrication, les excipients et les emballages utilisés pour développer les médicaments. Lorsque le brevet du médicament rayé actuel expire, le médicament générique devient disponible. Les médicaments génériques sont essentiellement réglementés par les gouvernements de nombreux pays sans être liés à un fabricant spécifique.

Les expirations de brevets pour les médicaments de marque ont augmenté ces dernières années. La Food and Drug Administration (FDA) augmentera le nombre de médicaments génériques sur le marché en améliorant le processus d’entrée sur le marché des médicaments génériques . En conséquence, l’augmentation de la production de ces médicaments conduira à une expansion significative du marché des médicaments génériques.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments génériques sont Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., (Israël), Mylan NV, (États-Unis), Novartis AG, (Suisse), Pfizer Inc., (États-Unis), Sun Pharmaceutical Industries Ltd., (Inde ) ) et ainsi de suite. ), Fresenius SE & Co. KGaA., (Allemagne), Lupin (Inde), Endo International plc., (Irlande), Aurobindo Pharma (Inde), Novartis AG (Allemagne), Hikma Pharmaceuticals PLC., (Royaume-Uni) STADA Arzneimittel AG (Allemagne), Eli Lilly and Company (États-Unis) et Aspen Holdings (Afrique du Sud).

Avec des marchés de pays/régions répertoriés géographiquement, nous recherchons entièrement les régions suivantes :

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et autres APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Informations importantes relatives aux médicaments génériques inclus dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des acteurs clés de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Stratégie marketing et recherche de tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments et marchés émergents de la relaxation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Couverture historique, actuelle et potentielle du marché en valeur et en volume potentiels

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché mondial des médicaments génériques

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial Médicaments génériques

Chapitre 4: Segmentation du marché des médicaments génériques par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

